1 Mart 2023'te yayın hayatına başlayan Sözcü Tv, kuruluşundan itibaren kısa sürede dikkat çeken bir televizyon kanalı haline gelmişti. Ancak kanal, son günlerde yaşanan toplu işten çıkarmalar ve yönetim değişikliği ile gündeme geldi. Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı dahil en az 14 çalışanın işine son verildi. Bu gelişmeler, medya sektöründe geniş yankı uyandırdı. Peki, Sözcü Tv'de kimler işten çıkarıldı? Sözcü Tv'de neden toplu işte çıkarma yapıldı? Detaylar haberimizde!

SÖZCÜ TV'DE KİMLER İŞTEN ÇIKARILDI?

Sözcü Tv'de 14 gazetecinin işine son verildi. İşten çıkarılan isimler ve kısa açıklamaları şu şekilde:

Fırat Fıstık:

"2 yıldır emek verdiğim Sözcü Tv'den yönetim değişikliği nedeniyle bugün 14 çalışma arkadaşımla birlikte çıkarıldığımı öğrendim. Şartlar ne kadar zor olsa da, elbette gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle."

Gülşah İnce:

" Sözcü Tv'de yönetim değişikliği nedeniyle yeni yönetimin çalışmak istemediği meslektaşlarımdan biri de benim… Yollar ayrıldı. 15:00'teki yayın iptal."

Meral Danyıldız:

"Başladığımda kanal daha açılmamıştı. 01.12.2025 sabahı yine her zamanki gibi haber yapmak için Sözcü Tv'ye geldim. Ardından İK aradı ve işime son verildiğini öğrendim. Benimle birlikte sanırım 14 arkadaşım da aynı tebliği aldı… Nedenini hâlâ bilmiyoruz. Yarın göreve başlayacak yeni yönetime de bu vesileyle hayırlı olsun. Böylece kovulmak nasıl bir deneyimmiş, onu da görmüş oldum. :) Her şey geçer. Önemli olan alnının akıyla, vicdanın rahat ayrılmak. Benim içim içim, gönlüm çok rahat. Bundan ötürü çok mutluyum. Gerisi artık kısmet."

Ozan Kelleci

Özgür Çakmakçı:

"3 yılda çalışma arkadaşlarımla birlikte zirveye taşıdığımız, her türlü karartma, baskı ve sansür çabalarına rağmen bağımsız haberciliğin kalesi haline getirdiğimiz Sözcü Tv'deki Genel Yayın Yönetmenliği görevimden ayrıldım. Yollar biter, yolculuklar devam eder."

Hakan Durmuş:

"Harika bir 3 yılın ardından Sözcü Tv'ye veda zamanı."

Cem Özkeskin:

"2 yıldır emek verdiğim ve İstanbul Haber Müdürlüğü'nü üstlendiğim Sözcü Tv'den bugün itibarıyla ayrıldım. Başta televizyonun kurucusu Alişer Delek olmak üzere GYY Özgür Çakmakçı ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni mecralarda görüşmek üzere."

Dora Mengüç

Emel Okaygün

Mehmet Bal

Onurcan Kankal

Liste, Özgür Çakmakçı'nın ayrılığıyla birlikte medyada geniş yankı buldu. Çalışanların sosyal medya paylaşımları, işten çıkarılmanın kanal çalışanları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

SÖZCÜ TV'DE NEDEN TOPLU İŞTEN ÇIKARMA YAPILDI?

Sözcü Tv'de yaşanan işten çıkarmaların ardında yönetim değişikliği yatıyor. Yeni yapılanma çerçevesinde, Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi. Ayrıca, kanalın yönetim kadrosunda şu atamalar yapıldı:

İpek Özbey : Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni

Güney Öztürk : Sözcü TV Genel Müdürü

Yönetim değişikliği sonrası, yeni ekibin çalışmak istemediği isimlerle yollar ayrıldı. Bu durum, sektörde sıkça rastlanan "yeni yönetim, eski kadroyu yeniler" uygulamasına benzer bir strateji olarak yorumlanıyor.

Özgür Çakmakçı, ayrılığı ile ilgili çalışma arkadaşlarına şu mesajı paylaştı:

"Sözcü TV'nin bebekliği, gençliği ve olgunluğuna hep birlikte şahit olduk, çok önemli bir yayıncılık başarısına imza attık. Sayenizde bu kısa sürede ülkenin en güvenilir televizyon markalarından biri olduk. Reytinglerde hiçbir televizyonun bu kadar kısa sürede başaramadığı yerlere geldik, tüm haber kanalları içinde zirvedeyiz. Siz de doğru bildiğinizi cesaretle söylemekten geri durmadınız. Bağımsız gazetecilik ve yayıncılık yapmanın hiç bu kadar zor olmadığı bir dönemde hepiniz yaptığınız işlerle parladınız, ülkeye umut oldunuz. Sağ olun. Siz olmasaydınız ne bu marka ne de bu başarılar olurdu. Sizinle çalışmak bir onurdu. İyi ki varsınız. Bugün itibariyle Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz. Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla."