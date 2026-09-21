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Sinema dünyasında merakla beklenen yapımlar arasında yer alan Soy filmi, yayınlanan ilk fragmanının ardından gündeme geldi. Türk-Arap ortak yapımı olarak hazırlanan gerilim filmi, geçmişten gelen olayların yeniden ortaya çıkması ve karakterlerin sakladığı sırların açığa çıkması etrafında şekilleniyor. Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği film, gizemli konağın merkezinde gelişen olayları konu alıyor. Peki, Soy filmi ne zaman çıkıyor? Soy filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar...

SOY FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Soy filmi, 9 Ekim 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak. İlk fragmanının yayınlanmasının ardından vizyon tarihi merak edilen yapım, sinema salonlarında gösterime girecek. Film için şu aşamada dijital platformlarda bir yayın tarihi bulunmuyor.

Korku ve gerilim unsurlarının öne çıktığı Soy, geçmişte yaşanan olayların yıllar sonra yeniden gündeme gelmesiyle başlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. Yapımda gerilim atmosferi, gizemli olaylar ve karakterlerin geçmişleriyle bağlantılı sırlar üzerinden ilerliyor.

Filmin yönetmenliğini Maxime Alexandre üstleniyor. Senaryo tarafında ise Melih Özyılmaz ve Şükrü Necati Şahin görev alırken, filmin hikayesinin Turki Al Alshikh'e ait olduğu belirtiliyor. Saner Ayar ise yapımcı olarak projede yer alıyor. Filmin 9 Ekim 2026'da vizyona gireceği sinema kaynaklarında da yer alıyor.

SOY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Soy filminin konusu, geçmişte yaşanan olayların yıllar sonra yeniden ortaya çıkmasıyla başlayan gizemli gelişmeler etrafında şekilleniyor. Filmde Can'ın, dedesinin çağrısı üzerine sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gizemli bir konağa gitmesiyle olaylar başlıyor.

Can ve beraberindeki ekip konağa girdikten sonra gelişmelerin bekledikleri gibi olmadığını fark ediyor. Konağın içerisinde yaşanan gerilim ve korku dolu olaylar, grubun karşılaştığı gizemlerin giderek büyümesine neden oluyor.

Hikayede yalnızca geçmişte yaşanan olaylar değil, karakterlerin birbirlerinden sakladıkları sırlar da önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle filmde gizemli konak, geçmiş ve karakterlerin sakladıkları sırlar üzerinden gelişen olaylar bir arada işleniyor.

Soy filminin ana hikayesinde hafıza, aile bağları, geçmiş, sırlar ve gizemli olaylar bulunuyor. Geçmişte ortaya çıkan olayların yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi, filmin gerilim unsurunun temel noktalarından birini oluşturuyor.

Filmin konusu hakkında yayımlanan sinema bilgilerinde de yapımın zaman, lanet ve hafıza temaları üzerine kurulduğu belirtiliyor.

SOY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Soy filminin oyuncuları arasında Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün ve Tamer Levent yer alıyor. Filmde Can karakterini Barış Arduç, Başak karakterini ise Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Tuba Büyüküstün ve Tamer Levent de yapımın oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca farklı isimler de görev alıyor. Ancak yapımın öne çıkan oyuncuları arasında Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün ve Tamer Levent bulunuyor.

Soy filminin yönetmen koltuğunda Maxime Alexandre oturuyor. Filmin senaryo ekibinde Melih Özyılmaz ve Şükrü Necati Şahin görev yaparken, hikayenin Turki Al Alshikh'e ait olduğu belirtiliyor. Saner Ayar ise filmin yapımcılığını üstleniyor.

İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte oyuncu kadrosu ve filmin hikayesine ilişkin ayrıntılar da daha fazla merak edilmeye başlandı. 9 Ekim 2026'da sinemalarda gösterime girecek olan Soy, gerilim, korku ve gizem unsurlarını bir araya getiren yapımlar arasında yer alıyor.