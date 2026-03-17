Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan içerikler, bazı isimleri kısa sürede geniş kitlelerin gündemine taşıyabiliyor. Bu isimlerden biri de "Sosyal Mühendis Akademi" markasıyla bilinen ve özellikle YouTube içerikleriyle dikkat çeken Yasin Prof oldu. Özellikle Testo Taylan'ın videosunun ardından tartışma haline geldi. Peki, Sosyal Mühendis Akademi YouTube hesabının sahibi Yasin Prof kimdir? Yasin Prof ne iş yapıyor, ilişki koçu mu? Detaylar...

SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ YOUTUBE HESABININ SAHİBİ YASİN PROF KİMDİR?

Sosyal Mühendis Akademi, Yasin Prof tarafından kurulan ve ağırlıklı olarak kişisel gelişim odaklı içerikler sunan bir dijital platform olarak öne çıkıyor. YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya kanallarında aktif olan bu oluşum, özellikle sosyal beceriler, iletişim teknikleri ve insan ilişkileri üzerine içerikler üretiyor.

Yasin Prof, kendisini "doğal ortamlarda insanlara sosyalleşmeyi öğreten" bir eğitmen olarak tanımlıyor. Ürettiği içeriklerde sosyal kaygı, anksiyete, iletişim kurma becerileri ve özgüven geliştirme gibi konulara sıkça yer veriyor.

Ancak Yasin Prof'un bilinirliğinin artmasında yalnızca içerikleri değil, aynı zamanda sosyal medyada viral olan videoları da etkili oldu. Testo Taylan'ın videosuyla geniş kitlelere ulaşan Yasin Prof, daha sonra Kadir Hoca'ya yönelik hazırladığı kışkırtma içerikleriyle dikkat çekti. Hatta bu süreçte Kadir Hoca'yı boks maçına davet etmesi, sosyal medyada uzun süre konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

YASİN PROF NE İŞ YAPIYOR, İLİŞKİ KOÇU MU?

Yasin Prof'un ne iş yaptığı ve gerçekten bir "ilişki koçu" olup olmadığı, en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Yasin Prof, sosyal medya hesaplarında kendisini kişisel gelişim ve flört alanında eğitimler veren bir eğitmen olarak tanıtıyor. Aynı zamanda "Türkiye'nin en büyük ilişki koçu" olduğunu iddia ettiği paylaşımları da bulunuyor. İçeriklerinde özellikle şu başlıklar öne çıkıyor:

Yeni insanlarla tanışma teknikleri

Flört ve ilişki dinamikleri

"Kız tavlama" olarak adlandırılan yaklaşımlar

Beden dili analizi

Diksiyon ve etkili konuşma

Bu içerikler, daha çok sosyal ilişkilerde başarı elde etmek isteyen bireylere yönelik hazırlanıyor. Yasin Prof ayrıca Instagram hesabında Boğaziçi Enstitüsü'nden aldığı bir "İlişki Koçluğu Eğitimi" sertifikasını da paylaşmış durumda. Bu sertifika, onun bu alanda eğitim aldığını gösterse de, uzmanlık düzeyi konusunda kamuoyunda farklı görüşler bulunuyor.

Öte yandan, içeriklerinin önemli bir kısmı eleştiri de alıyor. Bazı kullanıcılar, Yasin Prof'un profesyonel bir kişisel gelişim uzmanı olmadığını ve içeriklerinin daha çok sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla üretildiğini savunuyor. Özellikle kullandığı dil ve yöntemler, zaman zaman tartışma konusu olabiliyor.