Sorel Dağıstanlı neden yok, Sorel Dağıstanlı Halk TV'den ayrıldı mı, Sorel Dağıstanlı nerede, Sorel Dağıstanlı hangi kanalda?

Halk TV’de yaşanan sunucu ayrılıkları arasında Sorel Dağıstanlı’nın durumu da merak konusu oldu. “Sorel Dağıstanlı Halk TV’den ayrıldı mı ve şimdi hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, Dağıstanlı’nın ayrılık süreci sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Kanalda yaşanan değişimlerin ardından gözler ünlü sunucunun yeni kariyer planına çevrildi.

HALK TV’DE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR MEDYA GÜNDEMİNDE

Halk TV’de son dönemde yaşanan sunucu ayrılıkları medya kulislerinde geniş yankı uyandırıyor. “Halk TV’den kimler neden ayrıldı, Halk TV’den ayrılan sunucular kimler?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, kanalın ekran yüzlerinde dikkat çeken bir değişim süreci yaşanıyor. Peş peşe gelen istifa ve ayrılık haberleri, yayın kadrosunda önemli bir dönüşüm sürecine işaret ediyor.

REMZİYE DEMİRKOL’UN VEDASI GÜNDEM OLDU

Halk TV’de görev yapan Remziye Demirkol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu. Demirkol, istifasını sabah saatlerinde verdiğini belirterek duygusal ifadeler kullandı. “Pazartesi günü görüşürüz demiştim ama bu sözü tutamayacağım” sözleriyle izleyicilere veda eden Demirkol, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek ayrılık kararını açıkladı.

SOREL DAĞISTANLI VE SEDA SELEK SÜRECİ

Ayrılık sürecinde öne çıkan isimlerden biri de Sorel Dağıstanlı oldu. Daha önce Seda Selek’in Halk TV’den ayrıldığını açıklamasıyla başlayan süreçte Dağıstanlı, sosyal medya paylaşımı nedeniyle kanaldan ayrıldığını duyurdu. Seda Selek ise programının sonunda yaptığı açıklamada ayrılık kararının “haklı gerekçelere” dayandığını ifade etmişti.

HALK TV’DE GERİLİM İDDİALARI VE TARTIŞMALAR

Ayrılıkların ardından Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun açıklamaları gündem yarattı. Mahiroğlu, kendisine yönelik iddiaları reddederek farklı değerlendirmelerde bulunurken, sözleri kamuoyunda tartışma konusu oldu. Sorel Dağıstanlı ise bu açıklamalara karşı çıkarak iddiaları kabul etmedi ve sürecin farklı yönlerine dikkat çekti.

BUKET GÜLER OZAN VE GÖZDE ŞEKER DE KANALDAN AYRILDI

Halk TV’deki ayrılık dalgası Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker ile devam etti. Buket Güler Ozan yaşanan gelişmeler sonrası kanaldan ayrıldığını açıklarken, Gözde Şeker ise ana haber bülteninde yaptığı duyuruyla son yayın tarihini paylaştı. Böylece kanalın ekran kadrosunda kısa sürede dikkat çekici bir değişim yaşandı.

HALK TV’DEN AYRILAN SUNUCULAR

Son dönemde Halk TV’den ayrılan sunucular şu isimlerden oluşuyor: Remziye Demirkol, Sorel Dağıstanlı, Seda Selek, Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker. Yaşanan bu ayrılıklar, kanalın yayın kadrosunda önemli bir dönüşüm sürecini beraberinde getirdi.