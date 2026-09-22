SON SEÇİM ANKETİ: AK Parti, CHP, Yeni Parti ve MHP ne kadar oy alıyor?

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Seçim gündemini takip eden vatandaşların anket sonuçlarına yönelik araştırmaları sürerken, Eylül ayına ilişkin yeni bir çalışma açıklandı. Kamuoyuna sunulan araştırmada siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin veriler paylaşıldı. Peki, son seçim anketinde Ak Parti, CHP, Yeni Parti ve MHP ne kadar oy alıyor? Detaylar...

SON SEÇİM ANKETİ

GENAR Araştırma Şirketi, Eylül 2026 Türkiye Raporu kapsamında katılımcılara “Bu Pazar seçim olsa” sorusunu yöneltti. GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın paylaştığı sonuçlarda AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 21,6 ile ikinci sırada bulundu. Araştırmada DEM Parti yüzde 9,4, MHP yüzde 8,0, İYİ Parti yüzde 7,7 ve CHP yüzde 6,6 oy oranında ölçüldü.

AK PARTİ CHP YENİ PARTİ VE MHP NE KADAR OY ALIYOR?

GENAR'ın Eylül 2026 araştırmasında AK Parti yüzde 36,1, Yeni Parti yüzde 21,6, MHP yüzde 8,0 ve CHP yüzde 6,6 oy oranında yer aldı. Araştırmada diğer partilerin oy oranları ise DEM Parti yüzde 9,4, İYİ Parti yüzde 7,7, Anahtar Parti yüzde 3,0, Zafer Partisi yüzde 2,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5, TİP yüzde 0,9, Saadet Partisi yüzde 0,5 ve Diğer yüzde 0,9 olarak açıklandı.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

GENAR'ın Eylül 2026 araştırmasında açıklanan parti oy oranları şöyle:

AK Parti: yüzde 36,1

Yeni Parti: yüzde 21,6

DEM Parti: yüzde 9,4

MHP: yüzde 8,0

İYİ Parti: yüzde 7,7

CHP: yüzde 6,6

Anahtar Parti: yüzde 3,0

Zafer Partisi: yüzde 2,8

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,5

TİP: yüzde 0,9

Saadet Partisi: yüzde 0,5

Diğer: yüzde 0,9

Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti yüzde 36,1 ile ilk sırada bulunurken Yeni Parti yüzde 21,6 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9,4 ile üçüncü, MHP yüzde 8,0 ile dördüncü sırada ölçüldü. İYİ Parti yüzde 7,7, CHP ise yüzde 6,6 oy oranında kaldı.

AKTAŞ: CUMHUR İTTİFAKI SEÇİME AVANTAJLI GİRİYOR

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde AK Parti'nin son altı aydır yüzde 35-36 bandında istikrarlı bir seyir izlediğini ifade etti. Aktaş, MHP'nin araştırmalarda yüzde 8 seviyesinde göründüğünü belirterek sandıkta MHP'nin anketlerde görülen oranın yaklaşık iki puan üzerinde oy alma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

Aktaş, Cumhur İttifakı'nın toplam oylarının yüzde 45 seviyelerine ulaştığını vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik etkisi, muhalefetin aday yapısı ve olası yeni ittifak süreçlerinin seçim tablosunda belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Bu açıklamalarla birlikte GENAR'ın Eylül 2026 Türkiye Raporu'nda AK Parti yüzde 36,1, Yeni Parti yüzde 21,6, DEM Parti yüzde 9,4, MHP yüzde 8,0, İYİ Parti yüzde 7,7 ve CHP yüzde 6,6 oranlarında ölçülmüş oldu.