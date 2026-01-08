SON DEPREMLER! 8 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

8 Ocak sabahı yaşanan hareketlilik sonrası gözler bir kez daha deprem verilerine çevrildi. Hissedilen sarsıntının zamanı, büyüklüğü ve merkez üssü merak edilirken, son depremler listesi yakından takip edilmeye başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Ocak Perşembe itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans noktaları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 8 Ocak Perşembe tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe neden olabileceğine dikkat çekiyor.

8 OCAK 2026 PERŞEMBE HİSSEDİLEN SARSINTI

8 Ocak Perşembe günü günün erken saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zamanki gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguladı.