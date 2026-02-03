SON DEPREMLER! 3 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

3 Şubat sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen ani sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Günün erken saatlerinde yaşanan bu hareketlilik, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte geniş kitlelerin dikkatini çekti. "Deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede gündemin üst sıralarına yükselirken, sarsıntının kaynağı, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin yapılacak resmî açıklamalar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Şubat 2026 Salı itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anbean izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş izleme altyapısı sayesinde mikro ve düşük şiddetli sarsıntılar düzenli raporlar hâline getiriliyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" sayfaları, vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunarken, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 3 Şubat 2026 tarihli güncel deprem listelerinde, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7/24 yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

3 ŞUBAT 2026 SALI HİSSEDİLEN SARSINTI

3 Şubat Salı sabahı bazı bölgelerde hissedilen ani sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini belirterek, yalnızca güvenilir kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.