SON DEPREMLER! 28 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

28 Ocak'ta farklı noktalarda hissedilen ani sarsıntı, kısa süreli endişeye yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artmasının ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını, ne zaman gerçekleştiğini ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. Resmi kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak 2026 Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro sarsıntılar düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunmaya devam ediyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 28 Ocak 2026 tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları resmi kaynakları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA HİSSEDİLEN SARSINTI

28 Ocak Çarşamba sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları öğrenmeye çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini vurgulayarak yalnızca güvenilir ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.