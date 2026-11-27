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Türkiye genelindeki sismik hareketlilik vatandaşların gündeminde yer alırken, gün içerisinde meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak ediliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtlarını inceleyerek deprem olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 27 Kasım 2026 Cuma günü deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan son depremler listesi, 27 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşların gündeminde bulunuyor. Haftanın son iş gününde meydana gelen sarsıntıların hangi bölgelerde kaydedildiği, merkez üslerinin neresi olduğu ve büyüklüklerinin kaç olduğu araştırılıyor. Kandilli'nin güncel deprem kayıtlarında son sarsıntıların gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, 27 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıları takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati AFAD'ın resmi kayıtları üzerinden kontrol edilebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem listesinde yeni bir kayıt bulunup bulunmadığını araştırıyor.

27 KASIM 2026 CUMA GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

27 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem hangi ilde meydana geldi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” sorularına yanıt aranıyor. Türkiye genelinde kaydedilen son sismik hareketliliğe ilişkin merkez üssü, büyüklük, derinlik ve saat bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.