SON DEPREMLER! 18 Mart deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye'de sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan "Deprem mi oldu?" soruları gündemin üst sıralarına taşındı. Halk, sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili net bilgileri araştırmaya başlarken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (18 MART)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile hızlıca tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (18 MART)

AFAD'ın 18 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar paylaşılıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

18 MART 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

18 Mart sabah saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sallantı hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında yeniden "Deprem mi oldu?" sorusunun öne çıkmasına neden oldu.

Sarsıntıyı fark eden kişiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylara ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin teyit edilmeden yayılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.