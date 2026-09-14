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SON DEPREMLER! 14 Eylül deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 14 Eylül deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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14 Eylül 2026 Pazartesi günü meydana gelen sarsıntılar, depremi hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde hareketlilik hissedenler, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt arıyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların detayları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem listelerinden takip ediliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kaydedilen son deprem verilerini araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli'nin güncel kayıtlarında yer alan depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, İstanbul'da deprem olup olmadığı da araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. İşte 14 Eylül 2026 Pazartesi günü son depremler listesi ve güncel sarsıntı bilgileri...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesi, Türkiye ve çevresinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin güncel kayıtları içeriyor. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği Kandilli'nin verileri üzerinden takip edilebiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar da bulundukları bölgede deprem yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için güncel listeyi kontrol ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin bilgiler yer alıyor. AFAD kayıtları üzerinden depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği görülebiliyor. Gün içerisinde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşlar tarafından takip edilirken, hissedilen sarsıntıların kayıtlara yansıyıp yansımadığı da araştırılıyor.

14 EYLÜL 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

14 Eylül 2026 Pazartesi günü hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini inceliyor. Türkiye ve çevresindeki son depremlere ilişkin bilgiler, yetkili kurumların yayımladığı listeler üzerinden takip edilirken, yeni gelişmeler oldukça haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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