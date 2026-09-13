SON DEPREMLER! 13 Eylül deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 13 Eylül 2026 Pazar günü kaydedilen son deprem verilerini araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli'nin güncel kayıtlarında yer alan depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, İstanbul'da deprem olup olmadığı da araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. İşte 13 Eylül 2026 Pazar günü son depremler listesi ve güncel sarsıntı bilgileri...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan Son Depremler listesi, Türkiye ve çevresinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin güncel kayıtları içeriyor. Gün içerisinde meydana gelen depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği Kandilli'nin verileri üzerinden takip edilebiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar da bulundukları bölgede deprem yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için güncel listeyi kontrol ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan Son Depremler listesinde 13 Eylül 2026 Pazar günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin bilgiler yer alıyor. AFAD kayıtları üzerinden depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği görülebiliyor. Gün içerisinde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşlar tarafından takip edilirken, hissedilen sarsıntıların kayıtlara yansıyıp yansımadığı da araştırılıyor.

13 EYLÜL 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

13 Eylül 2026 Pazar günü hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini inceliyor. Türkiye ve çevresindeki son depremlere ilişkin bilgiler, yetkili kurumların yayımladığı listeler üzerinden takip edilirken, yeni gelişmeler oldukça haber güncellenecektir.