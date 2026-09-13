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Aydın'da genç kadın evde ölü bulundu

Aydın'da genç kadın evde ölü bulundu
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Aydın’ın Efeler ilçesinde genç kadın evde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Yarem Malta, evinde yatağında ölü bulundu. Malta'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

KARDEŞİ HABER ALAMAYINCA POLİSE BİLDİRDİ

Olay, Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1638 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yarem Malta'dan haber alamayan kız kardeşi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Malta'nın kız kardeşiyle birlikte eve girdi. Yatağında hareketsiz bulunan genç kadının, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri incelemesinin ardından Malta'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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