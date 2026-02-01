SON DEPREMLER! 1 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

1 Şubat sabahına ani bir sarsıntıyla uyanan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Farklı bölgelerde hissedilen sallantı sonrası "Deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarsıntının kaynağına ilişkin resmi açıklamalar beklenirken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Şubat 2026 Pazar itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anbean izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ve düşük şiddetli sarsıntılar düzenli raporlar hâline getirilirken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 1 Şubat 2026 tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar detaylı şekilde yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğini belirterek vatandaşları yalnızca resmî kaynakları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

1 ŞUBAT 2026 PAZAR HİSSEDİLEN SARSINTI

1 Şubat Pazar sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntılar, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hisseden birçok kişi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî deprem kayıtlarını takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini vurgulayarak, yalnızca güvenilir ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.