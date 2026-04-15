SON DAKİKA yarın okullar tatil mi, İstanbul, Ankara, İzmir bu hafta Türkiye geneli okullar tatil edildi mi?

OKUL SALDIRISI KENTTE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Aysel Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırı, şehirde derin üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerine yakın bir zamanda meydana geldi. Okulda eğitim devam ettiği sırada gerçekleşen saldırı kısa sürede paniğe yol açtı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

Saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ OLARAK AÇIKLANDI

Olayla ilgili ilk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi. Saldırganın, evde bulunan bir silahla okula geldiği ve sınıf içerisinde ateş açtığı bilgisi paylaşıldı. Şüphelinin olay yerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İncelemeler için mülkiye müfettişleri ve emniyet birimlerinden görevlendirmeler yapıldığı, ayrıca adli makamların da çok yönlü bir çalışma yürüttüğü açıklandı.

EĞİTİME GEÇİCİ ARA VERİLDİ

Yaşanan olay sonrası kent genelinde öğrencilerin güvenliği ve psikolojik durumlarının korunması amacıyla eğitime 2 gün ara verildi. Yetkililer, süreç boyunca okullarda güvenlik tedbirlerinin de gözden geçirileceğini belirtti.

TÜRKİYE GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olay sonrası eğitimle ilgili alınan kararın yalnızca il bazında geçerli olduğu açıklandı. Türkiye genelindeki okullar için herhangi bir tatil kararı verilmedi.

KAHAMANMARAŞ DIŞINDA EĞİTİME ARA YOK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, eğitime ara verme kararı sadece Kahramanmaraş ilini kapsıyor. Diğer illerde eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde okulların kapatıldığına dair bir uygulama bulunmuyor.

RESMİ DUYURU SADECE İL DÜZEYİNDE

Kahramanmaraş’ta yaşanan olayın ardından alınan 2 günlük tatil kararı, yerel düzeyde bir güvenlik ve psikolojik destek tedbiri olarak değerlendirildi. Türkiye genelini kapsayan herhangi bir merkezi tatil duyurusu yapılmadı.