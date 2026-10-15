SON DAKİKA! Hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın (16 Ekim) hangi şehirlerde okullar tatil?

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Son dakika, okul tatili haberleri, 16 Ekim Cuma günü öncesinde öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı şehirlerde eğitime ara verilmesi, cuma günü için yeni bir karar alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil olacak? İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta son durum ne? İşte merak edilen ayrıntılar…

BUGÜN (15 EKİM PERŞEMBE) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

15 Ekim 2026 Perşembe günü etkili olan kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelen açıklamaları yakından takip ederken tatil kararlarının hangi illeri kapsadığı merak konusu oldu.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiği bildirildi. Alınan kararlarla öğrencilerin ve öğretmenlerin olumsuz hava koşullarından etkilenmesinin önüne geçilmesi hedeflendi. Tatil kararlarının kapsamı ve süresi konusunda valiliklerin duyuruları önem taşıyor.

YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmesinin ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde öğrenciler, tatil kararının cuma gününü de kapsayıp kapsamayacağını araştırıyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da cuma günü için yeni bir tatil kararı açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.

15 Ekim Perşembe günü itibarıyla paylaşılan bilgilerde, 16 Ekim Cuma gününü kapsayan yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Eğitim öğretime ilişkin güncel durumun netleşmesi için valiliklerin resmi açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmesinin ardından öğrenciler cuma günü için alınacak karara odaklandı. Özellikle yağışın ulaşımda ve günlük yaşamda oluşturduğu aksaklıklar nedeniyle tatilin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor.

16 Ekim Cuma günü için İstanbul'da yeni bir tatil kararı açıklandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İstanbul Valiliğinden gelecek yeni duyurular, okullarda eğitimin devam edip etmeyeceğini belirleyecek.