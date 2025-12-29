Somer Sivrioğlu sevgilisi Didem Belen'e evlenme mi teklif etti? Somer Sivrioğlu sevgilisi Didem Belen'e ne zaman evlenme teklifi etti?

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Genç sevgilisi Didem Belen ile ilişkisiyle ilgili detaylar merak edilirken, özellikle Somer Şef'in Belen'e evlilik teklifi edip etmediği ve teklifin ne zaman gerçekleştiği izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SOMER SİVRİOĞLU SEVGİLİSİ DİDEM BELEN'E EVLENME TEKLİFİ Mİ ETTİ?

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, genç sevgilisi Didem Belen'e evlilik teklifi etti. Somer Şef, geçtiğimiz ay başlayan ilişkisinde romantik bir adım atarak, Didem Belen'e hayatlarının geri kalanını birlikte geçirme teklifinde bulundu.

SOMER SİVRİOĞLU SEVGİLİSİ DİDEM BELEN'E NE ZAMAN EVLENME TEKLİFİ ETTİ?

Somer Sivrioğlu, evlilik teklifini Didem Belen ile gerçekleştirdiği kar tatili sırasında yaptı. Bu özel anlarda çift, pistte düzenlenen romantik bir ortamda bir araya geldi ve Didem Belen, teklife olumlu yanıt verdi. Somer Şef, teklif sırasında yaptığı esprili yorumlarla anın samimi ve eğlenceli geçmesini sağladı. Sosyal medyada bu gelişme kısa sürede gündem olurken, takipçiler hem tebrik mesajları gönderdi hem de yaş farkıyla ilgili yorumlar yaptı.

DİDEM BELEN KİMDİR?

Didem Belen, 33 yaşında ve pazarlama alanında profesyonel olarak çalışan bir isim. Talya Didem Belen olarak da bilinen genç kadın, son dönemde sosyal medyada ve magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Somer Sivrioğlu'nun 21 yaş küçük sevgilisi olarak, çiftin ilişkisi magazin basınında sıkça gündeme gelmiş ve özellikle evlilik teklifi haberiyle geniş yankı uyandırmıştır. Didem Belen, hem iş yaşamındaki başarıları hem de sosyal hayatıyla dikkat çeken bir isim olarak tanınıyor.