Somer Şef kiminle evleniyor, düğünü ne zaman?

Güncelleme:
Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan, enerjik kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicilerin ilgisini çeken Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yaz aylarında Tilbe Uslu ile bir birlikteliğe adım atmıştı. Ünlü şefin özel hayatına dair gelişmeler merak konusu olurken, "Somer Şef kiminle evleniyor, düğün ne zaman?" soruları da gündemde yerini aldı.

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, bir süredir birlikte olduğu Talya Didem Belen ile evlilik kararı aldı. Ünlü şef, bu mutlu haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşarak sevenlerini sevince boğdu. Somer Şef'in evleneceği isim ve düğün tarihine ilişkin detaylar ise merakla araştırılıyor.

EVLİLİK KARARI HEYECAN YARATTI

Sosyal medyada paylaştıkları neşeli ve samimi karelerle dikkat çeken çift, bu kez çok daha özel bir haberle gündeme geldi. Somer Sivrioğlu'ndan gelen evlilik açıklaması, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını heyecanlandırdı.

SOMER SİVRİOĞLU EVLENİYOR

Ünlü şef, bir süredir birlikte olduğu Didem Belen ile hayatını birleştirme kararı aldı. MasterChef Türkiye jürisinin kendisinden 21 yaş küçük sevgilisiyle evleneceği haberi, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

ROMANTİK TEKLİFİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sivrioğlu, sevgilisine yaptığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Didem Belen'in yüzüğünü sergilediği kareye ünlü şefin düştüğü "Bazen de evet" notu, büyük ilgi gördü.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Mutlu haberin duyulmasının ardından çiftin paylaşımı binlerce beğeni alırken, takipçilerden de çok sayıda tebrik ve mutluluk mesajı geldi. Somer Sivrioğlu ve Didem Belen'in düğün detayları ise şimdiden merak konusu oldu.

Detaylar henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
