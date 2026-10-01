SOMA SON DAKİKA: Manisa Soma göçüğünde kaç işçi öldü, kaç yaralı var? Soma olayı nedir, göçük mü oldu?

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Manisa Soma'da bir maden işletmesinde meydana geldiği bildirilen göçük, son dakika gelişmesi olarak gündemdeki yerini aldı. Olayın ardından göçükte kaç işçinin bulunduğu, yaralı veya hayatını kaybeden işçi olup olmadığı araştırılmaya başlandı. “ Soma olayı nedir?”, “ Soma göçüğü ne zaman oldu?” ve “ Manisa Soma'da kaç işçi yaralandı?” sorularına yanıt aranırken, olayla ilgili yürütülen çalışmalar da yakından takip ediliyor. Soma'daki maden göçüğüne ilişkin son gelişmeler haberimizde...

MANİSA SOMA SON DAKİKA!

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre olayda 2 işçi yaralandı. Göçüğün meydana geldiği sırada maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtildi.

Göçük haberinin ardından Manisa Valiliği koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu. Olay yerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli ekiplerin hızla görevlendirildiği bildirildi.

Manisa Valiliği, maden işletmesinde meydana gelen göçükle ilgili çalışmaların başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle takip edildiğini açıkladı.

SOMA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK MÜ MEYDANA GELDİ?

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği açıklandı. Olayın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 2 işçinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Göçük sırasında maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili çalışmaların Manisa Valiliği koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”

MANİSA SOMA GÖÇÜĞÜNDE MAHSUR KALAN İŞÇİ VAR MI?

Soma'daki maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 işçinin yaralandığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından olayın ardından kriz merkezi oluşturulurken, ilgili kurumların gerekli ekipleri bölgeye yönlendirdiği belirtildi. Göçüğün ardından başlatılan çalışmaların olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında, gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiği ve yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.