Haberler

SOMA SON DAKİKA: Manisa Soma göçüğünde kaç işçi öldü, kaç yaralı var? Soma olayı nedir, göçük mü oldu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOMA SON DAKİKA: Manisa Soma göçüğünde kaç işçi öldü, kaç yaralı var? Soma olayı nedir, göçük mü oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Soma son dakika gelişmeleri, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana geldiği bildirilen göçük sonrası yakından takip ediliyor. Olayın ardından “Soma'da kaç işçi öldü?”, “Soma göçüğünde kaç yaralı var?” ve “Soma'da göçük mü oldu?” soruları gündeme geldi. Maden işletmesindeki olayın nasıl meydana geldiği ve son durum merak edilirken, bölgedeki gelişmeler araştırılıyor.

Manisa Soma'da bir maden işletmesinde meydana geldiği bildirilen göçük, son dakika gelişmesi olarak gündemdeki yerini aldı. Olayın ardından göçükte kaç işçinin bulunduğu, yaralı veya hayatını kaybeden işçi olup olmadığı araştırılmaya başlandı. “ Soma olayı nedir?”, “ Soma göçüğü ne zaman oldu?” ve “ Manisa Soma'da kaç işçi yaralandı?” sorularına yanıt aranırken, olayla ilgili yürütülen çalışmalar da yakından takip ediliyor. Soma'daki maden göçüğüne ilişkin son gelişmeler haberimizde...

MANİSA SOMA SON DAKİKA!

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre olayda 2 işçi yaralandı. Göçüğün meydana geldiği sırada maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtildi.

Göçük haberinin ardından Manisa Valiliği koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu. Olay yerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli ekiplerin hızla görevlendirildiği bildirildi.

Manisa Valiliği, maden işletmesinde meydana gelen göçükle ilgili çalışmaların başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle takip edildiğini açıkladı.

SOMA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK MÜ MEYDANA GELDİ?

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği açıklandı. Olayın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 2 işçinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Göçük sırasında maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili çalışmaların Manisa Valiliği koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”

MANİSA SOMA GÖÇÜĞÜNDE MAHSUR KALAN İŞÇİ VAR MI?

Soma'daki maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 işçinin yaralandığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından olayın ardından kriz merkezi oluşturulurken, ilgili kurumların gerekli ekipleri bölgeye yönlendirdiği belirtildi. Göçüğün ardından başlatılan çalışmaların olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında, gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiği ve yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 176 sitede yayınlandı.
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor!
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş

Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF bildiğini okumuş
İYİ Partili Dalgın: Manipülasyon 1 yıl önce biliniyordu

İYİ Partili Dalgın: Manipülasyon 1 yıl önce biliniyordu
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz

Erdoğan'dan Meclis açılışına damga vuran fon krizi mesajı
İnegöl'de ortaokula belinde tabancayla giren genç gözaltına alındı! Yeğeni için müdürle görüşmeye gelmiş

Ortaokula belinde tabancayla girdi! Meğer yeğeni için gelmiş
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor

Hükümet kriz sonrası düğmeye bastı! Pazartesi yeni dönem başlıyor
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi