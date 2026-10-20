SLA hangi takım, SLA açılımı ne?

Skor tabelasında görülen SLA kısaltması, Fenerbahçe’nin bu akşamki rakibi olan Çekya ekibi Slavia Prag’ı ifade ediyor. Yayıncı kuruluşlar, takım isimlerini ekranda sade bir şekilde gösterebilmek için genellikle üç harfli kısaltmalar kullanıyor. İşte SLA kısaltmasının anlamı ve Slavia Prag hakkında bilinenler.

SLA HANGİ TAKIM?

SLA, Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Slavia Prag futbol takımının kısaltması. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Çek temsilcisi, maç yayınlarında ve skor tabelalarında bu üç harfle gösteriliyor. Aynı tabelada yer alan FEN ise Fenerbahçe’nin kısaltması olarak kullanılıyor.

SLA AÇILIMI NE?

SLA, takımın adı olan “Slavia” kelimesinin ilk üç harfinden oluşuyor. Kulübün Çekçedeki tam adı ise Sportovní klub Slavia Praha, yani Slavia Prag Spor Kulübü. Türkçede kulüp genellikle Slavia Prag olarak anılıyor.

SLAVİA PRAG NASIL BİR TAKIM?

1892 yılında kurulan Slavia Prag, Çekya’nın en köklü ve en başarılı futbol kulüplerinden biri. Kırmızı-beyaz renkleri ve formasındaki kırmızı yıldızla tanınan kulüp, ülkesinde birçok kez lig şampiyonluğu yaşadı. Prag’ın bir diğer büyük kulübü Sparta Prag ile arasındaki rekabet, Çek futbolunun en büyük derbisi olarak biliniyor. Slavia Prag, iç saha maçlarını Prag’daki Eden bölgesinde bulunan stadında oynuyor.

MAÇ YAYINLARINDA NEDEN KISALTMA KULLANILIYOR?

Futbol yayınlarında ekranın küçük bir bölümünde skor ve dakika bilgisi gösterildiği için takım isimleri kısaltılarak yazılıyor. Bu kısaltmalar çoğunlukla kulüp adının ilk üç harfinden oluşuyor. Türk takımları için Galatasaray’ın GS ya da GAL, Fenerbahçe’nin FB ya da FEN, Beşiktaş’ın ise BJK ya da BEŞ şeklinde gösterilmesi bu uygulamanın örnekleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat 19.45’te Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor; maçı internetten izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabiliyor.