Skriniar kaç hafta yok, kaç maç kaçıracak, hangi maçta dönecek?

Sakatlığıyla gündeme gelen Milan Škriniar için geri dönüş tarihi merak konusu oldu. Skriniar'ın kaç hafta sahalardan uzak kalacağı, bu süreçte kaç maç kaçıracağı ve hangi karşılaşmada formasına kavuşacağına dair son gelişmeler, taraftarların en çok aradığı başlıklar arasında yer alıyor.

İLK YARIDA TALİHSİZ SAKATLIK

Karşılaşmanın 23. dakikasında sağ kasığında ağrı hisseden Skriniar, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Tecrübeli savunmacı oyuna devam edemezken, yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu. Slovak futbolcu 26. dakikada tamamen oyundan çıkarak kenara geldi.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Milan Skriniar'ın Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtildi. Yapılan kontroller sonucunda yıldız futbolcunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

SKRINIAR KAÇ HAFTA YOK?

Sağlık ekibinden gelen ilk değerlendirmelere göre Milan Skriniar'ın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte deneyimli savunmacının hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında kritik maçlarda forma giymesi zor görünüyor.

KAÇIRMASI BEKLENEN MAÇLAR

Skriniar'ın sakatlığı nedeniyle aşağıdaki karşılaşmalarda görev alamaması öngörülüyor:

• Kasımpaşa

• Nottingham Forest (Deplasman)

• Antalyaspor (Deplasman)

• Gaziantep FK (Deplasman) – Ziraat Türkiye Kupası

• Samsunspor

• Karagümrük (Deplasman)

• Gaziantep FK

DERBİDE OYNAMASI ZOR

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak ve Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbi mücadelede Milan Skriniar'ın forma giymesi düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Teknik heyet, oyuncunun sağlığını riske etmeden tam iyileşmeyle sahalara dönmesini hedefliyor.

DÖNÜŞ İÇİN KRİTİK TARİH

Milan Skriniar'ın tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde, nisan ayının ikinci yarısında yeniden takımla çalışmalara başlaması ve kademeli olarak maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise kaptanın sahalara dönüş tarihini yakından takip ediyor.