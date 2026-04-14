Siverek SON DAKİKA! Şanlıurfa Siverek'te liseye saldıran Ö.K kimdir, öldü mü?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe neden oldu. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda çok sayıda öğrenci ve öğretmen yaralanırken, saldırganın olay sonrası intihar ettiği bildirildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sabah saatlerinde silahlı saldırıya sahne oldu. İlk belirlemelere göre okulun eski öğrencisi olduğu ifade edilen bir kişi, uzun namlulu silah ile okula girerek rastgele ateş açtı.

Olayda toplam 16 kişi yaralandı, yaralılar arasında öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli yer aldı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve özel harekât timi sevk edildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre saldırgan, sabah saatlerinde okula gelerek elindeki uzun namlulu silahla içeri girdi ve rastgele ateş açtı. Olay sırasında öğrenciler panik halinde kaçışırken bazı öğrencilerin camdan atladığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, okul içine girerek önüne gelen herkese ateş açtı. Yaşanan panik nedeniyle okulda büyük bir kaos oluştu.

YARALILARIN DURUMU

Yetkililerden alınan bilgilere göre saldırıda yaralananların sayısı 16 kişi olarak açıklandı. Yaralılar arasında:

4 öğretmen

Öğrenciler

1 polis memuru

1 kantin işletmecisi bulunuyor.

Yaralılardan bazıları Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, durumu daha ağır olan bazı kişiler Şanlıurfa merkezine sevk edildi.

ŞANLIURFA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olayla ilgili yaptığı açıklamada saldırının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada saldırganın 2007 doğumlu olduğu ve okulun eski öğrencisi olduğu ifade edildi.

Vali Şıldak’ın açıklamasından öne çıkan bölüm şu şekilde:

"Sabah saatlerinde 09.30 sularında 2007 doğumlu okulun eski bir öğrencisinin pompalı av tüfeği ile okula girerek rastgele ataş açması sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ü öğretmen, 1'i polis memuru, 1'i kantin işletmecisidir. Şükürler olsun can kaybımız yok. 2 öğretmen 2 öğrencinin sağlık durumu biraz daha orta seviyede olduğu için il merkezine sevkedildi. 12 yaralımızın tedavileri Siverek Devlet Hastanesinde devam ediyor. Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Saldırgan okulun eski bir öğrencisi, sadece 9. sınıfta bulunuyor daha sonra açık öğretim lisesine geçmiş. 2007 doğumlu. Okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle sıkıştırıldı ve kendi canına kıydı. Okulu tahliye ettik. Büyük üzüntü duyuyoruz. Soruşturmamız devam ediyor"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da olayın detayları doğrulandı. Açıklamada saldırının 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olan Ö.K. tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir."

GÖRGÜ TANIĞININ AÇIKLAMALARI

Olay anına tanıklık eden bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı"

ŞNLIURFA SİVEREK'TE LİSEYE SALDIRAN Ö.K KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleşen saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği resmi açıklamalarla netlik kazandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Ö.K. olduğu, 2007 doğumlu ve saldırının yaşandığı okulun eski öğrencisi olduğu bildirildi.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre Ö.K., olay sırasında uzun namlulu bir silah ile okula girerek saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından okul içerisinde sıkıştırıldığı ve teslim olmadığı süreçte aynı silahla intihar ettiği açıklandı.