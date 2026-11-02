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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin il olup olmayacağına ilişkin tartışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı "100 İl, 1000 İlçe" projesiyle yeniden hareketlendi. Türkiye'de il sayısının 81'den 100'e çıkarılmasını öngören proje kapsamında Siverek, il olması önerilen ilçeler arasında yer aldı. Gelişmenin ardından Siverek'in il statüsü kazanıp kazanmayacağı, Şanlıurfa'dan ayrılıp ayrılmayacağı ve yeni idari yapılanmanın ne zaman hayata geçirileceği merak konusu oldu. Peki, Siverek il olacak mı? Şanlıurfa Siverek ilçesi il mi oluyor? Detaylar...

SİVEREK İL OLACAK MI?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin il olması gündemde ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada "100 İl, 1000 İlçe" projesinin ayrıntılarını paylaşarak il olması önerilen 19 ilçeyi açıkladı. Siverek de bu listede yer aldı.

Bahçeli, projenin nihai bir liste olmadığını ve yeni illerin belirlenmesinde nüfusun yanı sıra objektif kriterlerin dikkate alınacağını ifade etti. İl kurulmasına ilişkin son kararın ise TBMM'nin yasama iradesine bağlı olduğunu belirtti.

SİVEREK İL OLMA LİSTESİNDE VAR MI?

Evet. Siverek, MHP'nin gündeme getirdiği 100 İl, 1000 İlçe projesinde il olması önerilen 19 ilçe arasında bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il olması önerilen ilçeler şöyle sıralandı:

Şanlıurfa: Siverek

Diyarbakır: Ergani

Mardin: Midyat

Söz konusu liste, yeni illerin kurulmasına yönelik önerileri içeriyor. İlçelerin il statüsü kazanması için yasal sürecin tamamlanması gerekiyor.

100 İL 1000 İLÇE PROJESİNDE HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

Devlet Bahçeli'nin açıkladığı projede Türkiye'nin farklı bölgelerinden 19 ilçenin il statüsüne kavuşturulması önerildi.

İl olması önerilen ilçeler şöyle:

İç Anadolu: Polatlı, Konya Ereğli

Karadeniz: Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli

Doğu Anadolu: Erciş, Doğubayazıt, Ahlat

Güneydoğu Anadolu: Ergani, Midyat, Siverek

Akdeniz: Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus

Ege: Fethiye, Akhisar

Marmara: Lüleburgaz, Bandırma

Projede ayrıca 78 yeni ilçe kurulması da hedefleniyor. Bu ilçelerin önerilen yeni illere veya mevcut illere bağlanması konusunda detaylı çalışmalar yapılması planlanıyor.