Sivas okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

6 Ocak Salı günü Sivas'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Sivas Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olabileceği düşünülüyor. Bu konuda resmi bir açıklama yapılana kadar öğrencilerin ve velilerin resmi kanalları takip etmeleri öneriliyor.

6 OCAK SİVAS HAVA DURUMU Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Dondurucu Soğuklar ve Kar Yağışı Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporlarına göre, hafta başından itibaren bölge genelinde ekstrem düşük sıcaklıklar ve yer yer kar yağışının etkili olacağı bir hava dalgası bekleniyor. Özellikle haftanın ilk üç günü termometrelerin sıfırın altında çift haneli rakamları göreceği tahmin ediliyor.

Gece Sıcaklıkları -19 Dereceye Kadar Düşecek

Hafta, dondurucu bir soğukla başlıyor:

• 06 Ocak Salı: Haftanın en soğuk günlerinden biri olması beklenen Salı günü, en düşük sıcaklık -19°C, en yüksek sıcaklık ise -5°C seviyelerinde seyredecek.

• 07 Ocak Çarşamba: Soğuk hava etkisini sürdürerek gece saatlerinde sıcaklığın -17°C'ye kadar gerilemesi bekleniyor.

• 08 Ocak Perşembe: Dondurucu seyrin devam edeceği Perşembe günü, en düşük sıcaklığın -15°C olacağı öngörülüyor.

Hafta Ortasından İtibaren Kar Yağışı Bekleniyor

Haftanın ilk yarısındaki kuru soğuk, Cuma gününden itibaren yerini kar yağışına bırakacak:

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışının başlamasıyla birlikte nem oranının %91'e kadar yükselmesi ve en düşük sıcaklığın -10°C olması bekleniyor.

• 10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek; sıcaklıkların -11°C ile -2°C arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Geçmiş Yılların Ortalamasının Çok Altında

Bölgenin 1991-2020 yılları arasındaki verileriyle kıyaslandığında, tahmin edilen sıcaklıkların mevsim normallerinin (ortalama en düşük -12,6°C ile -16,7°C arası) oldukça altında kalacağı görülüyor. Geçmişte 8 Ocak tarihinde kaydedilen -30°C'lik uç sıcaklık değeri, bölgenin ne denli sert kış koşullarına gebe olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

