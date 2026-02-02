Sivas okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

SİVAS

3 Şubat Salı Sivas genelinde Salı günü kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık gündüz 0°C, gece ise -7°C seviyelerinde seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü kar yağışı yerini parçalı bulutlu ve dondurucu bir havaya bırakıyor. Gündüz -2°C olan sıcaklık, gece -11°C'ye kadar gerileyecek.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü Sivas'ta gökyüzü az bulutlu olacak ancak dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Gündüz 3°C, gece -8°C sıcaklık bekleniyor.

6 Şubat Cuma Cuma günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Termometreler gündüz 5°C, gece ise -6°C civarında ölçülecek.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.