Sivas okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Sivas genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "3 Şubat Salı Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Sivas Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Sivas'ta okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.
SİVAS HAVA DURUMU
SİVAS
3 Şubat Salı Sivas genelinde Salı günü kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık gündüz 0°C, gece ise -7°C seviyelerinde seyredecek.
4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü kar yağışı yerini parçalı bulutlu ve dondurucu bir havaya bırakıyor. Gündüz -2°C olan sıcaklık, gece -11°C'ye kadar gerileyecek.
5 Şubat Perşembe Perşembe günü Sivas'ta gökyüzü az bulutlu olacak ancak dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Gündüz 3°C, gece -8°C sıcaklık bekleniyor.
6 Şubat Cuma Cuma günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Termometreler gündüz 5°C, gece ise -6°C civarında ölçülecek.
SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.