Şırnak okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Şırnak'ta beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Şırnak okullar tatil mi, 9 Mart Pazartesi Şırnak'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Şırnak Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.
9 Mart Pazartesi günü Şırnak genelinde yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, gözler Şırnak Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Şırnak okullar tatil mi?" ve "Şırnak'ta bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.
ŞIRNAK HAVA DURUMU
Şırnak'ta güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 12°C, gece 3°C civarında olacak. Rüzgar hafif ve kuzeyden esecek. Gün boyu açık gökyüzü ile dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak.
ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?
9 Mart Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.