Şırnak okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ- KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
2 Ocak Cuma günü Şırnak'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Şırnak Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Resmi duyuru yapıldığında ebeveynler ve öğrenciler bilgilendirilecek.

2 Ocak Cuma günü Şırnak'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Şırnak Valiliği tarafından bir kar tatili açıklaması yapılmış mı? Bu soruların yanıtları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

ŞIRNAK HAVA DURUMU

Soğuk ve parçalı bulutlu hava etkisini sürdürüyor: 5 günlük tahmin açıklandı

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede soğuk hava etkisini sürdürecek. 2 Ocak Cuma günü yağışlı ve karla karışık yağmur ihtimali öne çıkarken, hava sıcaklığı eksi 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüzde 89 ila 96 arasında olması bekleniyor.

3 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek 3 dereceyi görecek. Rüzgarın saatte 4 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar artış göstererek 0 ile 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 39–57 aralığında olacak. Rüzgar hızının 5 km/sa seviyesine çıkması bekleniyor.

5 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı 0, en yüksek sıcaklığı ise 8 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 6 km/sa olması öngörülüyor.

6 Ocak Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 35 ila 53 arasında olacak.

Öte yandan geçmiş yıllar (1991–2020) verilerine bakıldığında, ocak ayı başlarında bölgede uç sıcaklıkların eksi 12 dereceye kadar düştüğü, en yüksek sıcaklıkların ise 18 dereceyi aştığı görülüyor.

2 OCAK CUMA ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

