Şırnak okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Ocak Çarşamba günü Şırnak genelinde yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, gözler Şırnak Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Şırnak okullar tatil mi?" ve "Şırnak'ta bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ŞIRNAK HAVA DURUMU

Şırnak'ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Olacak

Şırnak'ta kış mevsimi sert geçiyor. Meteoroloji verilerine göre kentte özellikle kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları gündüz 3–4°C, gece ise 3°C civarında seyredecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Saatlik Hava Durumu (Salı gecesi – Çarşamba)

Salı 21.00–24.00: Kar yağışlı, sıcaklık 4°C, rüzgâr hızı saatte 10 km.

Çarşamba 00.00–12.00: Yoğun kar yağışlı, sıcaklıklar 3–4°C, rüzgâr hızı 6–12 km/saat.

Çarşamba 12.00–24.00: Kar yağışlı, sıcaklık 3–4°C, rüzgâr hızı 7–11 km/saat.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

14 Ocak Çarşamba: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 4°C, gece en düşük 3°C

15 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 4°C, gece en düşük 3°C

16 Ocak Cuma: Kar yağışlı, gündüz en yüksek 3°C, gece en düşük 2°C

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, gündüz en yüksek 4°C, gece en düşük 1°C

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu, gündüz en yüksek 3°C, gece en düşük 1°C

Yetkililer, özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşları uyarıyor.

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi: