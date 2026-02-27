Haberler

Sırbistan Türkiye maçı nerede oynanıyor, Türkiye'de mi yurt dışında mı?

Sırbistan Türkiye maçı nerede oynanıyor, Türkiye'de mi yurt dışında mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye milli futbol takımı, yaklaşan Sırbistan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Sırbistan – Türkiye karşılaşması nerede oynanacak? Maçın Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı gerçekleştirileceği merak konusu. Futbolseverler, hem bilet bilgilerini hem de karşılaşmanın oynanacağı stadyumu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Sırbistan ile Türkiye milli takımları arasındaki kritik maçın detayları futbol gündemini meşgul ediyor. Sırbistan Türkiye maçı hangi şehirde oynanacak, Türkiye'de mi yoksa yabancı bir ülkede mi sahne alacak sorusu taraftarlar tarafından sorgulanıyor. Bu karşılaşma, her iki ülke futbolseverleri için büyük bir heyecan yaratıyor.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sırbistan ile Türkiye milli takımları, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için seçenekler S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 kanalları üzerinden mevcut. Futbol ve basketbol tutkunları, yayın saatini ve platformları önceden kontrol ederek maç keyfini kaçırmamak istiyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇINI S SPORT ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak canlı yayın sunuyor. Maçı S Sport üzerinden izlemek isteyenler, kanal paketleri ve frekans bilgilerini kontrol ederek sorunsuz bir yayın deneyimi elde edebilir.

Sırbistan Türkiye maçı nerede oynanıyor, Türkiye'de mi yurt dışında mı?

S Sport Plus, belirli uydu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor. Yayın saatinden önce kanal bilgilerini doğrulamak, maç izleme planınızı sorunsuz şekilde organize etmenizi sağlıyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz olarak izlenebilir. Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim mümkün. Bu sayede tüm izleyiciler maçı canlı olarak takip edebilir.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sırbistan-Türkiye karşılaşması, 27 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Maç, her iki ülke spor severleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saatten önce ekran başında yerlerini alarak heyecan dolu anları kaçırmayacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak maç, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Her iki takımın taraftarları, stadyum ve çevresinde maçı canlı izleme imkanı bulabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Ünlü rapçi Kanye West'ten Filistin sorusuna skandal yanıt

Ünlü rapçiden skandal yanıt! Gazze soykırımını bakın neyle bir tuttu
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler