Sırbistan Türkiye maçı nerede oynanıyor, Türkiye'de mi yurt dışında mı?

Sırbistan ile Türkiye milli takımları arasındaki kritik maçın detayları futbol gündemini meşgul ediyor. Sırbistan Türkiye maçı hangi şehirde oynanacak, Türkiye'de mi yoksa yabancı bir ülkede mi sahne alacak sorusu taraftarlar tarafından sorgulanıyor. Bu karşılaşma, her iki ülke futbolseverleri için büyük bir heyecan yaratıyor.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sırbistan ile Türkiye milli takımları, FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için seçenekler S Sport, S Sport Plus ve TRT 1 kanalları üzerinden mevcut. Futbol ve basketbol tutkunları, yayın saatini ve platformları önceden kontrol ederek maç keyfini kaçırmamak istiyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇINI S SPORT ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak canlı yayın sunuyor. Maçı S Sport üzerinden izlemek isteyenler, kanal paketleri ve frekans bilgilerini kontrol ederek sorunsuz bir yayın deneyimi elde edebilir.

S Sport Plus, belirli uydu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor. Yayın saatinden önce kanal bilgilerini doğrulamak, maç izleme planınızı sorunsuz şekilde organize etmenizi sağlıyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz olarak izlenebilir. Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişim mümkün. Bu sayede tüm izleyiciler maçı canlı olarak takip edebilir.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sırbistan-Türkiye karşılaşması, 27 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Maç, her iki ülke spor severleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saatten önce ekran başında yerlerini alarak heyecan dolu anları kaçırmayacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak maç, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Hall Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Her iki takımın taraftarları, stadyum ve çevresinde maçı canlı izleme imkanı bulabilecek.