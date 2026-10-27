Sinop’tan Rusya görünür mü?

Merak edilen sorunun yanıtı net: Sinop’tan Rusya ya da Kırım Yarımadası çıplak gözle normal koşullarda görünmez. Sinop’un karşı kıyıya olan en yakın mesafesi yaklaşık 260-270 kilometre ve Dünya’nın kavisli yapısı nedeniyle bu uzaklıktaki kara parçaları ufkun altında kalıyor. İşte Sinop ile Karadeniz’in karşı kıyısı arasındaki mesafeye dair bilinenler.

SİNOP’TAN RUSYA GÖRÜNÜR MÜ?

Hayır. Sinop’tan Rusya topraklarını çıplak gözle görmek mümkün değil. Sinop’un Karadeniz’in kuzey kıyısına en yakın noktası, Kırım Yarımadası’nın güney ucu. Rusya’nın kendi ana topraklarında yer alan Krasnodar bölgesi kıyıları ise Sinop’a çok daha uzak bir mesafede bulunuyor.

SİNOP İLE KIRIM ARASINDA KAÇ KİLOMETRE VAR?

Sinop ile Kırım Yarımadası’nın güney kıyısı arasındaki mesafe, kuş uçuşu yaklaşık 260-270 kilometre. Bu nedenle Sinop, Türkiye’nin Kırım’a en yakın noktası olarak biliniyor. Kırım, uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından Ukrayna toprağı olarak tanınıyor; ancak 2014’ten bu yana Rusya’nın kontrolünde bulunuyor.

NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

Uzak kıyıların görünmemesinin temel nedeni Dünya’nın kavisli yapısı. Deniz seviyesinde duran bir kişinin görebileceği ufuk çizgisi yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yüksek bir tepeye çıkıldığında bu mesafe artsa da, karşı kıyıdaki en yüksek dağların bile 260 kilometreden fazla uzaklıktan görülebilmesi normal koşullarda mümkün değil. Kırım’ın güneyindeki dağlar yaklaşık 1.500 metre yüksekliğe ulaşsa da, bu yükseklik bile zirvenin Sinop’tan görülebilmesi için yeterli değil.

SERAP YANILSAMASI OLABİLİR Mİ?

Zaman zaman sosyal medyada Sinop’tan karşı kıyının görüldüğüne dair fotoğraflar ve iddialar paylaşılıyor. Uzmanlar, bu tür görüntülerin büyük bölümünün bulut kümeleri, deniz üzerindeki gemiler ya da atmosferdeki sıcaklık farklarından kaynaklanan ve “fata morgana” olarak bilinen ışık kırılması olaylarıyla ilgili olabileceğini belirtiyor. Bu tür serap olayları, ufkun ötesindeki nesnelerin görüntüsünün kısa süreliğine yükselmiş gibi görünmesine neden olabiliyor; ancak bu, kıyının doğrudan görülebildiği anlamına gelmiyor.

SİNOP TÜRKİYE’NİN EN KUZEY UCU

Sinop’taki İnceburun, Türkiye’nin en kuzey noktası olarak biliniyor. Doğal limanı, tarihi cezaevi ve Karadeniz kıyısındaki eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Sinop, coğrafi konumu nedeniyle Karadeniz’in karşı kıyısıyla ilgili merakın en çok yoğunlaştığı şehirlerin başında geliyor.