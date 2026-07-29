Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş kimdir, ne iş yapıyor? Barış Dedetaş kaç yaşında, nereli?

Barış Dedetaş, son dönemde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın eşi olması nedeniyle kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Denizcilik ve gemi inşaatı alanındaki akademik geçmişiyle dikkat çeken Dedetaş, uzun yıllardır mühendislik ve proje geliştirme alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş kimdir, Barış Dedetaş ne iş yapıyor, Barış Dedetaş kaç yaşında, Barış Dedetaş nereli? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda hazırlanan detaylar.

SİNEM DEDETAŞ'IN EŞİ BARIŞ DEDETAŞ KİMDİR?

Barış Dedetaş, eğitimini ve kariyerini denizcilik ile gemi inşaatı mühendisliği üzerine şekillendirmiş bir mühendistir. Akademik hayatının tamamını İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde geçiren Dedetaş, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aynı fakültede tamamlamıştır.

Meslek yaşamına henüz üniversite öğrencisiyken başlayan Barış Dedetaş, sektörün farklı alanlarında görev alarak önemli bir deneyim kazanmıştır. Edindiği teknik bilgi ve saha tecrübesini daha sonra girişimcilik faaliyetlerine taşıyan Dedetaş, mühendislik ve denizcilik alanındaki çalışmalarını özel sektörde sürdürmektedir.

Kamuoyunda ise en çok, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın eşi olmasıyla tanınmaktadır. Bunun dışında kamuoyuna açık kaynaklarda kişisel yaşamına ilişkin sınırlı bilgi bulunmaktadır.

BARIŞ DEDETAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Barış Dedetaş'ın profesyonel kariyeri 2003 yılında başlamıştır. Üniversite eğitimi devam ederken iş hayatına adım atan Dedetaş, denizcilik sektöründe çeşitli kurumlarda görev alarak mesleki deneyimini geliştirmiştir.

2011 yılında ise girişimcilik yolunu tercih eden Barış Dedetaş, eşi Sinem Dedetaş ile birlikte denizcilik ve mühendislik alanında faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortakları arasında yer almıştır.

Şirket bünyesinde;

Gemi inşaatı,

Mühendislik hizmetleri,

Proje geliştirme,

Teknik danışmanlık

alanlarında faaliyet yürütülmektedir.

Barış Dedetaş, teknik uzmanlığı doğrultusunda bu projelerde aktif görev almaktadır. Kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda kariyerini ağırlıklı olarak gemi inşaatı ve deniz mühendisliği alanında sürdürmektedir.

BARIŞ DEDETAŞ KAÇ YAŞINDA?

Barış Dedetaş'ın doğum tarihi kamuoyuna açık resmi kaynaklarda yer almamaktadır.

Ancak İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ndeki lisans eğitimini 2005 yılında tamamladığı bilinmektedir. Bu bilgi esas alındığında Barış Dedetaş'ın 40-50 yaş aralığında olduğu değerlendirilmektedir.

BARIŞ DEDETAŞ NERELİ?

Barış Dedetaş'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.