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Sinclair Armstrong kimdir? Fenerbahçe'ye eşitlik golünü atan İrlandalı forvet

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Sinclair Armstrong kimdir? Fenerbahçe'ye eşitlik golünü atan İrlandalı forvet
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Göztepe'nin İrlandalı forveti Sinclair Armstrong, 31 Ekim 2026'da Kadıköy'de 76. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında skoru 1-1'e getirdi. İzmir ekibi maçtan 2-1 galip ayrıldı. Sinclair Armstrong kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.

Sinclair Armstrong eylül ortasında Göztepe'de üst üste üç maça yedek kulübesinde başlamıştı. Ekimin son günü Kadıköy'de attığı gol ise İzmir ekibinin Fenerbahçe karşısında 1-0 geriden gelip kazandığı maçta dönüşü başlatan gol oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçı Göztepe 2-1 kazandı.

SINCLAIR ARMSTRONG'UN GOLÜ MAÇI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Sinclair Armstrong'un 76. dakikadaki golü, ilk yarıyı Matteo Guendouzi'nin 45+1. dakikada attığı golle önde kapatan Fenerbahçe'nin üstünlüğünü bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Kısa süre sonra Andre Henrique galibiyet golünü attı.

SINCLAIR ARMSTRONG KİMDİR?

Sinclair Armstrong, Haziran 2026'dan beri Göztepe'de oynayan İrlandalı forvet. Futbola Dublin'deki Cherry Orchard'da başladı, oradan Shamrock Rovers altyapısına geçti ve profesyonel kariyerinin büyük kısmını İngiltere'de, Queens Park Rangers (QPR) ile Bristol City formalarıyla geçirdi.

QPR'da 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında üst üste iki kez kulübün yılın genç oyuncusu ödülünü aldı. Boyu 1,82 metre.

SINCLAIR ARMSTRONG KAÇ YAŞINDA?

Sinclair Armstrong 23 yaşında; 22 Haziran 2003'te doğdu.

SINCLAIR ARMSTRONG NERELİ?

Sinclair Armstrong İrlandalı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de doğdu ve futbola da bu şehirde başladı.

SINCLAIR ARMSTRONG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sinclair Armstrong, Shamrock Rovers'ın A takımında 2018'de bir maça çıktı. 2020'de İngiltere'ye gidip Queens Park Rangers'a transfer oldu; QPR'a bağlıyken 2021-22 sezonunda kiralık olarak Torquay United ve Aldershot Town formalarını giydi.

19 Temmuz 2024'te dört yıllık sözleşmeyle Bristol City'ye geçti. Göztepe, 3 Haziran 2026'da oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Süper Lig'deki ilk golü 17 Ağustos 2026'da Samsunspor deplasmanında, ikinci yarının ilk dakikasında geldi.

SINCLAIR ARMSTRONG İRLANDA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Sinclair Armstrong, İrlanda A Milli Takımı'nda bir kez forma giydi: 10 Eylül 2023'te Euro 2024 elemelerinde Hollanda'ya 2-1 kaybedilen maçta 87. dakikada oyuna girdi.

Öncesinde 17, 19 ve 21 yaş altı milli takımlarında oynadı. En verimli dönemi 21 yaş altıydı: 11 maçta 7 gol.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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