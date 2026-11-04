Silas Andersen kimdir? Shakhtar'ı yenen Sporting'in Danimarkalı orta sahası kaç yaşında?

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Silas Andersen'in orta sahada 90 dakika oynadığı maçta Sporting, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım 2026'da Londra'daki Stamford Bridge'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. Portekiz ekibi, teknik direktör Rui Borges'in ayrılmasından sonraki ilk maçına geçici teknik direktör Tiago Fernandes yönetiminde çıktı.

Golü 59. dakikada Issa Doumbia attı. Pozisyonun başında topu ceza sahasına gönderen oyuncu 22 yaşındaki Danimarkalıydı.

SİLAS ANDERSEN SHAKHTAR MAÇINDA NE YAPTI?

Silas Andersen, Shakhtar maçına ilk 11'de başladı ve oyundan hiç çıkmadı. 59. dakikada topu ceza sahasına Luis Suárez'e doğru gönderdi; Shakhtar'dan Pedro Henrique'nin uzaklaştırmak istediği top sekti ve Doumbia ilk vuruşta golü attı. Andersen'in 32. dakikada korner sonrası çektiği şut ise üstten dışarı gitti.

Portekiz gazetesi Observador, maç değerlendirmesinde Andersen'i Sporting'in en iyi oyuncusu olarak gösterdi. Gazeteye göre ikili mücadeleleri sürekli kazanan, top kapan ve orta sahayı hücuma bağlayan tek Sporting oyuncusu oydu.

SİLAS ANDERSEN KİMDİR?

Silas Andersen, Portekiz'in Sporting kulübünde oynayan Danimarkalı orta saha oyuncusu. Tam adı Silas Sinan Erhen Thorup Andersen. Boyu 1,90; örnek aldığı oyuncu Paul Pogba.

Danimarka'nın U16'dan U21'e kadar genç milli takımlarında forma giydi. U21 takımında 7 maçta 2 golü var.

SİLAS ANDERSEN KAÇ YAŞINDA?

Silas Andersen 22 yaşında. Haziran 2004'te doğdu.

SİLAS ANDERSEN NERELİ?

Silas Andersen, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu. Futbola bu kentte Sundby BK'da başladı, 2018'de FC Kopenhag altyapısına geçti.

SİLAS ANDERSEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Silas Andersen, 2021'de İtalya'ya gidip Inter'in genç takımına katıldı; Genoa'nın gençlerinde de oynadı. Profesyonel kariyerine 2023'te Hollanda'da Utrecht'te başladı. A takımda 2 maça çıktı, zamanının çoğunu Jong Utrecht'te geçirdi ve orada 46 maçta 3 gol attı.

Ocak 2025'te İsveç ekibi BK Häcken ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Häcken formasıyla tüm kulvarlarda 57 maçta 9 gol attı.

SİLAS ANDERSEN SPORTING'E KAÇ PARAYA GELDİ?

Silas Andersen'in transferini Sporting 9 Haziran 2026'da açıkladı. Kulüp bonservis bedelini duyurmadı. RTP'nin de aktardığı rakamlara göre Sporting, Häcken'e 7,25 milyon euro sabit ödeme yapacak; performansa bağlı 2,75 milyon euroluk bonuslarla toplam 10 milyon euroya yaklaşabilir.

Andersen'in Sporting ile imzaladığı beş yıllık sözleşme 2031'de bitiyor.