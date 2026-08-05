Sibel Tan Çetinkaya kimdir? Üsküdar Belediyesi Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği görevine seçilen Sibel Tan Çetinkaya, yerel yönetim alanındaki çalışmaları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki siyasi görevleriyle gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan Çetinkaya, aynı zamanda İBB Eğitim Komisyonu üyeliğini sürdürüyor. Peki, Üsküdar Belediyesi Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya kimdir? Sibel Tan Çetinkaya kaç yaşında, Sibel Tan Çetinkaya nereli? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler...

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ SİBEL TAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibel Tan Çetinkaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapan ve uzun yıllardır İstanbul'daki yerel yönetim çalışmalarında görev alan bir siyasetçidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan Çetinkaya, belediyecilik alanındaki çalışmalarını özellikle eğitim politikaları ve yerel yönetim faaliyetleri üzerinden sürdürmektedir.

İBB bünyesinde Eğitim Komisyonu Üyesi olarak da görev yapan Çetinkaya, yerel yönetim süreçlerinde eğitim odaklı projeler ve belediye meclis çalışmaları içerisinde yer almaktadır.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde gerçekleştirilen başkanvekili seçiminde CHP'nin adayı olarak gösterilen Sibel Tan Çetinkaya, yapılan oylama sonucunda Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. Böylece mevcut belediye yönetiminde başkanvekili sıfatıyla görev yapmaya başladı.

Yerel yönetim deneyimi ve belediye meclisindeki çalışmalarıyla öne çıkan Çetinkaya, yeni göreviyle birlikte Üsküdar Belediyesi'nin idari işleyişinde başkanvekili olarak sorumluluk üstlenmektedir.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Sibel Tan Çetinkaya'nın doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmış değildir. Bu nedenle resmi olarak doğrulanmış yaş bilgisi bulunmamaktadır.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA NERELİ?

Sibel Tan Çetinkaya'nın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.