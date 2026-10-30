Shakhtar Donetsk Obolon maçı hangi kanalda, Shakhtar Donetsk Obolon Brovar maçı nereden CANLI izlenir?

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Shakhtar Donetsk – Obolon Brovar maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Kiev’deki Obolon Arena’da oynanacak karşılaşma, Türkiye’de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Shakhtar Donetsk – Obolon Brovar maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

SHAKHTAR DONETSK OBOLON BROVAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk ile Obolon Brovar arasındaki Ukrayna Premier Ligi karşılaşması, Türkiye’de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK OBOLON BROVAR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Tivibu Spor 1, Tivibu platformunun spor kanallarından biri olduğu için karşılaşmayı izleyebilmek için Tivibu aboneliği gerekiyor. Maç şifresiz kanallarda yayınlanmayacak.

TİVİBU SPOR 1 KAÇINCI KANALDA?

Tivibu Spor 1, Tivibu’da 78 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

SHAKHTAR DONETSK OBOLON BROVAR MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen Tivibu aboneleri, Tivibu’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek.

SHAKHTAR DONETSK OBOLON BROVAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 19.00’da, Ukrayna yerel saatiyle ise 18.00’de başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK OBOLON BROVAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Obolon Arena’da oynanacak. Shakhtar Donetsk, Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle uzun süredir maçlarını Donetsk’teki kendi stadı yerine Ukrayna’nın farklı şehirlerinde oynuyor.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ TAKIM?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna’nın en başarılı kulüplerinden biri. Turuncu-siyahlı ekip, Ukrayna Premier Ligi’nde çok sayıda şampiyonluk yaşadı ve 2009’da kazandığı UEFA Kupası ile Avrupa’da da önemli bir başarıya imza attı. Obolon Brovar ise Kiev’in Obolon semtini temsil eden bir kulüp.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı Tivibu üzerinden izlenmesi öneriliyor.