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Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor soruları maç öncesinde gündemde. UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olarak belirlendi.

Maçta VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR görevinde ise Darren England yer alacak.

MİCHAEL OLİVER KİMDİR?

Michael Oliver, İngiltere Premier Ligi'nin ve UEFA'nın elit kategorideki hakemleri arasında yer alıyor. Deneyimli hakem, Premier Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve uluslararası turnuvalarda da çok sayıda önemli maçta görev yaptı.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç, İngiltere'de yerel saatle 20.00'de başlamış olacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.