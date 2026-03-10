SGK geçmişe dönük ödenmemiş prim iadesi, rapor parasına nereden bakılır? E-devlette SGK geçmişe dönük ödenmemiş paralar nereden gözükür?

SGK'dan geçmişe dönük ödenmemiş prim, rapor parası ve hatalı kesinti alacakları, birçok kişinin gündeminde. Bu ödemeler ne zaman ve nereden takip edilecek? E-Devlet üzerinden alacaklarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, detayları araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDENMEMİŞ PARALAR NEREDEN GÖZÜKÜR?

Geçmişe dönük ödenmemiş primler, rapor parası ve hatalı kesintiler gibi ödemeler e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" bölümünden hesaplarındaki bekleyen ödemeleri kontrol edebiliyor.

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDENMEMİŞ PARALARA NEREDEN BAKILIR?

Ödemelere bakmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" sayfasına gidilmesi yeterli. Buradan, prim iadeleri, rapor parası, hatalı kesintiler ve diğer ödemeler hakkında bilgi alınabiliyor. Ayrıca sistem üzerinden banka IBAN bilgisi tanımlanarak ödemelerin hesabınıza yatırılması sağlanabiliyor.

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDEMELER GERİ Mİ YATIRILACAK?

Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dijital sistem güncellemesi kapsamında geçmişe dönük bazı ödenmemiş primler, rapor parası, hatalı kesintiler ve diğer şahıs ödemelerini vatandaşlara iade etmeye başladı. Ancak ödemelerin geri alınabilmesi için 5 yıllık zaman aşımı süresi dolmadan başvuru yapılması gerekiyor. Bu güncelleme ile vatandaşlar, geçmiş yıllara ait haklarını kaybetmeden alacaklarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.