Haberler

SGK geçmişe dönük ödenmemiş prim iadesi, rapor parasına nereden bakılır? E-devlette SGK geçmişe dönük ödenmemiş paralar nereden gözükür?

SGK geçmişe dönük ödenmemiş prim iadesi, rapor parasına nereden bakılır? E-devlette SGK geçmişe dönük ödenmemiş paralar nereden gözükür?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatandaşlar, SGK'dan geriye dönük ödenmemiş prim, rapor parası veya hatalı kesintiler gibi alacaklarının hesabına yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, SGK geçmişe dönük ödenmemiş prim iadesi, rapor parası ve hatalı kesintilere nereden bakılır? E-devlette SGK geçmişe dönük ödenmemiş paralar nereden gözükür?

SGK'dan geçmişe dönük ödenmemiş prim, rapor parası ve hatalı kesinti alacakları, birçok kişinin gündeminde. Bu ödemeler ne zaman ve nereden takip edilecek? E-Devlet üzerinden alacaklarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, detayları araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDENMEMİŞ PARALAR NEREDEN GÖZÜKÜR?

Geçmişe dönük ödenmemiş primler, rapor parası ve hatalı kesintiler gibi ödemeler e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" bölümünden hesaplarındaki bekleyen ödemeleri kontrol edebiliyor.

SGK geçmişe dönük ödenmemiş prim iadesi, rapor parasına nereden bakılır? E-devlette SGK geçmişe dönük ödenmemiş paralar nereden gözükür?

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDENMEMİŞ PARALARA NEREDEN BAKILIR?

Ödemelere bakmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" sayfasına gidilmesi yeterli. Buradan, prim iadeleri, rapor parası, hatalı kesintiler ve diğer ödemeler hakkında bilgi alınabiliyor. Ayrıca sistem üzerinden banka IBAN bilgisi tanımlanarak ödemelerin hesabınıza yatırılması sağlanabiliyor.

SGK geçmişe dönük ödenmemiş prim iadesi, rapor parasına nereden bakılır? E-devlette SGK geçmişe dönük ödenmemiş paralar nereden gözükür?

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDEMELER GERİ Mİ YATIRILACAK?

Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dijital sistem güncellemesi kapsamında geçmişe dönük bazı ödenmemiş primler, rapor parası, hatalı kesintiler ve diğer şahıs ödemelerini vatandaşlara iade etmeye başladı. Ancak ödemelerin geri alınabilmesi için 5 yıllık zaman aşımı süresi dolmadan başvuru yapılması gerekiyor. Bu güncelleme ile vatandaşlar, geçmiş yıllara ait haklarını kaybetmeden alacaklarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti