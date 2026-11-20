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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Kemalettin Aydın ise kazadan yaralı kurtuldu. Sevim Aydın'ın vefat haberinin ardından akademik kariyeri, eğitim geçmişi ve görev yaptığı üniversite merak konusu oldu. Peki, Sevim Aydın kimdir, neden öldü? Kemalettin Aydın’ın eşi Sevim Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Prof. Dr. Sevim Aydın'ın hayatı ve akademik geçmişi.

PROF. DR. SEVİM AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Sevim Aydın, tıp alanında akademik çalışmalar yürüten, Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlaşmış bir akademisyendi. Meslek hayatını tıp eğitimi ve bilimsel araştırmalara adayan Aydın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yapıyordu.

1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlayan Sevim Aydın, 1987 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1996 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Akademik kariyerinde ilerleyen Aydın, 2013 yılında profesör unvanını aldı.

SEVİM AYDIN HANGİ ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPIYORDU?

Prof. Dr. Sevim Aydın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yapıyordu.

Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanı sıra TÜBİTAK bünyesinde de görev alan Aydın, 2014-2018 yılları arasında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'nda (SBAG) çalıştı. Akademik yaşamı boyunca tıp eğitimi ve bilimsel araştırmalar alanında faaliyet gösterdi.

SEVİM AYDIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Sevim Aydın'ın doğum tarihi ve doğum yerine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Bu nedenle kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Aydın'ın eğitim hayatına ilişkin bilinen bilgiler arasında 1981 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenime başlaması ve 1987 yılında mezun olması yer alıyor.

SEVİM AYDIN NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Sevim Aydın, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşinin içinde bulunduğu otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolunda Kulu Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan Sevim Aydın, Kemalettin Aydın ve sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Prof. Dr. Sevim Aydın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemalettin Aydın ve sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KEMALETTİN AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 10 Mayıs 1962 tarihinde Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dünyaya geldi. Tıp doktoru ve akademisyen olan Aydın, akademik kariyerinin yanı sıra siyasette de görev aldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kemalettin Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2003 yılında doçent unvanını aldı.

Siyasi kariyerinde AK Parti'den 23, 24 ve 25. dönem Gümüşhane Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Akademik çalışmalarını sürdüren Aydın, 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde profesör kadrosuna atandı. Daha sonra dört yıl boyunca Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini yürüttü.

Kemalettin Aydın, 1 Ağustos 2023 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. 19 Kasım 2026 tarihinde eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Aynı kazada eşi Sevim Aydın yaşamını yitirdi.