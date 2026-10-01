Sevdiğim Sensin 19. Bölüm full HD CANLI izle! Sevdiğim Sensin SON BÖLÜM nereden izlenir?

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Yeni başlayan Sevdiğim Sensin dizisi, ilk bölümüyle ekran başındaki izleyicilerden tam not aldı. Diziyi kaçıranlar veya tek parça halinde izlemek isteyenler ise internette “Sevdiğim Sensin 19. bölüm tek parça full HD izle” şeklinde arama yapıyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin 19. bölümü hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde…

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle’nin tahliyesi herkese sürpriz olur. Özellikle Dicle ve Erkan, Ferman’dan beklemedikleri bu olumlu hamleyle mutlu olurlar.

İnci ve Esat ise Dicle’nin cezaevinden çıkışına öfkelidir. Ferman yaptıkları anlaşmayı bozmuştur fakat onun da kendince gizli planları olduğu anlaşılır. Dicle’yi boşu boşuna çıkartmamıştır. Hem Civan’a hem Derya’ya hem de Dicle’ye yeniden yakın olmaya, onları yanına çekmeye çalışır.

Fakat Erkan’ın bambaşka planları vardır. Uzun süredir yaşanan karanlık günlerden sonra büyük bir karar alır. Bu kararı ailesine söylediği andan itibaren özellikle Esat’la büyük bir kavga eder. Erkan, Dicle’yi de alıp onu mutlu edecek büyük sürprizi gerçekleştireceği yere gider.

Bu sırada Ali Cabbar’ın sürpriz tahliyesi ve Esat’la görüşmesi, Esat’ın büyük bir rahatsızlık geçirmesine neden olurken yaşanan gelişmelerle Ali Cabbar kahraman olur. Erkan ise Dicle’yle aldığı karardan vazgeçmek zorunda kalır. Bir yandan da babasının durumundan dolayı kendini suçlar.

Tahir ve Erkan ise ilk kez çok sert biçimde karşı karşıya gelir.

Tüm bu yaşananlar içinde Dicle’nin öğrendiği büyük sır, onu İnci’yle ilk kez karşı karşıya getirir ve büyük bir savaşın fitilini ateşler.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULAR

Sevdiğim Sensin dizisi, güçlü hikâyesini deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla destekliyor. Yapımda yer alan isimler, performanslarıyla izleyicinin ilgisini çekerken dizinin duygusal derinliğini de artırıyor.