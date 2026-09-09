Sevdan Bir Ateş oyuncuları ve karakterleri kimler?

Sevdan Bir Ateş dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin başrollerinde yer alan oyuncuların yanı sıra yardımcı karakterler de hikâyenin gelişiminde önemli rol üstleniyor. Peki, Sevdan Bir Ateş oyuncuları kimler, hangi karakterleri canlandırıyor?

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDEN İZLENİR?

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, yayın hayatına başlamasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Mirza'nın geçmişiyle yeniden yüzleşmesini ve ailesiyle yaşayacağı zorlu mücadeleyi konu alan diziyi takip etmek isteyenler, “Sevdan Bir Ateş nereden izlenir?”, “Sevdan Bir Ateş canlı izleme linki var mı?” ve “Sevdan Bir Ateş hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?

Sevdan Bir Ateş, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın beklenmedik gelişmelerin ardından geçmişiyle karşı karşıya kalmasını anlatıyor. Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılması, tüm planlarını altüst ediyor.

Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun 6 yaşındaki kızı Hüma'yı buluyor. Kerem'i kurtarmanın yanı sıra Leyla ve Hüma'yı da Suriye'den çıkarmaya çalışan Mirza, zorlu bir yolculuğa girişiyor.

Mirza'nın Kapadokya'ya dönmesiyle birlikte asıl mücadele başlıyor. Ailesinin karşısında yeni bir sınav veren Mirza, geçmişte yaşananların gölgesinde hem ailesiyle hem de kendi duygularıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Mirza Kozaklı karakterini Murat Ünalmış canlandırırken, Leyla Kızılırmak karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Sevdan Bir Ateş'in oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin ve Okday Korunan da bulunuyor.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

• Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

• Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

• Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

• Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

• Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

• Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

• İsmail Hakkı – Cici

• Beyti Engin – İrfan

• Okday Korunan – Çakır