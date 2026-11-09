Sevdam Karadeniz neden yok, Sevdam Karadeniz final mi yaptı, bitti mi?

Sevdam Karadeniz final yaptı ve dizi sona erdi. Dizinin 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan 4. bölümü final bölümü oldu. Bu nedenle Sevdam Karadeniz bu hafta ekrana gelmedi. Dizinin erken final kararında reytinglerin beklentilerin altında kalmasının etkili olduğu belirtildi. İşte Sevdam Karadeniz'in finaline ilişkin merak edilenler.

SEVDAM KARADENİZ NEDEN YOK?

Sevdam Karadeniz, final yaptığı için bu hafta yayınlanmadı. Dizinin 2 Kasım'da ekrana gelen 4. bölümü aynı zamanda son bölüm oldu. Bu nedenle 9 Kasım Pazartesi akşamı Now'un yayın akışında Sevdam Karadeniz'e yer verilmedi.