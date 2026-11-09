Sevdam Karadeniz neden yok, Sevdam Karadeniz final mi yaptı, bitti mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NOW ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Sevdam Karadeniz, bu hafta yayın akışında yer almadı. Diziyi takip eden izleyiciler, yeni bölümü ekranda göremeyince Sevdam Karadeniz'in neden yayınlanmadığını sorgulamaya başladı. İzleyiciler, dizinin final yapıp yapmadığını ve bitip bitmediğini araştırıyor.
Sevdam Karadeniz final yaptı ve dizi sona erdi. Dizinin 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan 4. bölümü final bölümü oldu. Bu nedenle Sevdam Karadeniz bu hafta ekrana gelmedi. Dizinin erken final kararında reytinglerin beklentilerin altında kalmasının etkili olduğu belirtildi. İşte Sevdam Karadeniz'in finaline ilişkin merak edilenler.
SEVDAM KARADENİZ NEDEN YOK?
Sevdam Karadeniz, final yaptığı için bu hafta yayınlanmadı. Dizinin 2 Kasım'da ekrana gelen 4. bölümü aynı zamanda son bölüm oldu. Bu nedenle 9 Kasım Pazartesi akşamı Now'un yayın akışında Sevdam Karadeniz'e yer verilmedi.
SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ YAPTI?
Evet, Sevdam Karadeniz final yaptı. 12 Ekim 2026'da yayın hayatına başlayan dizi, yalnızca 4 bölüm yayınlanabildi. Dizinin final bölümü, 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.
SEVDAM KARADENİZ BİTTİ Mİ?
Evet, Sevdam Karadeniz bitti. Dizi, 4 bölümün ardından ekranlara veda etti. Yapım ekibinden ya da kanaldan dizinin farklı bir platformda devam edeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPTI?
Sevdam Karadeniz'in erken final yapmasında düşük reytingler belirleyici oldu. Dizinin 3. bölümü Total kategoride 1,25 reytingle 23. sırada yer aldı. AB kategorisinde ise reyting 0,79'a gerileyerek 30. sıraya düştü. Beklentilerin altında kalan izlenme oranlarının ardından dizinin 4. bölümle final yapmasına karar verildi.
SEVDAM KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sevdam Karadeniz'in final bölümünde Kuzey, Zeyşan'a boşanma teklif etti. Zeyşan, kız kardeşi Bahar'ı da yanında götürmek şartıyla bu teklifi kabul etti. Zeyşan'ın Karadeniz'den ayrılmak için gizlice hazırladığı plan ortaya çıkınca ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşandı. Medet'in kullandığı tırda meydana gelen patlama ise finalin en çarpıcı gelişmelerinden biri oldu. Şehnaz ile Medet arasındaki geçmişe dair sır da gün yüzüne çıktı. Kuzey, Şehnaz ile yüzleşerek gerçeği bildiğini söyledi.
SEVDAM KARADENİZ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sevdam Karadeniz dizisinin çekimleri Trabzon'da yapıldı. Mia Yapım imzası taşıyan dizi, Karadeniz'in doğal güzellikleri eşliğinde izleyicinin karşısına çıktı.
SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?
Sevdam Karadeniz'in başrollerini Erdem Adilce ve Meltem Akçöl paylaştı. Dizi, Alazlı ve Yeniceli aileleri arasındaki eski bir düşmanlığın gölgesinde gelişen hikâyeyi konu aldı.
SEVDAM KARADENİZ'İN YERİNE NE YAYINLANACAK?
NOW'dan Sevdam Karadeniz'in boşalan pazartesi kuşağına hangi yapımın yerleşeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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