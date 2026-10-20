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Sevdam Karadeniz final mi yapacak, Sevdam Karadeniz neden final yapıyor?

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Sevdam Karadeniz final mi yapacak, Sevdam Karadeniz neden final yapıyor?
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NOW’un yeni sezon dizilerinden Sevdam Karadeniz için beklenmedik bir karar geldi. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’yi başrolde buluşturan yapımın, henüz yayın hayatının başındayken final yapacağı ortaya çıktı. Haberin duyulmasıyla birlikte dizinin takipçileri “Sevdam Karadeniz final mi yapacak?” ve “Sevdam Karadeniz ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.

 

Mia Yapım imzalı dizi, pazartesi akşamlarındaki zorlu rekabete dayanamayarak dördüncü bölümüyle ekranlara veda edecek. Trabzon’da çekilen ve Karadeniz’in iki köklü ailesi arasındaki kan davasını konu alan yapım, son dönemde art arda gelen erken final kararlarına katılan son dizi oldu. İşte Sevdam Karadeniz’in final tarihi, konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili tüm detaylar.

SEVDAM KARADENİZ İÇİN FİNAL KARARI ALINDI

Televizyon dünyasında bu sezon erken final kararları birbirini izliyor. A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk dizilerinin ardından listeye NOW ekranlarının iddialı yapımlarından Sevdam Karadeniz de eklendi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre dizi, yalnızca dört bölüm sonunda ekran yolculuğunu tamamlayacak.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

12 Ekim’de izleyiciyle buluşan Sevdam Karadeniz, dördüncü bölümüyle final yapacak. Yayın akışında herhangi bir değişiklik olmaması halinde dizinin son bölümünün 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

PAZARTESİ AKŞAMLARININ ZORLU REKABETİ

Her pazartesi saat 20.00’de NOW’da yayınlanan Sevdam Karadeniz, aynı akşam oldukça güçlü rakiplerle karşı karşıya kaldı. Dizi, Kanal D’nin sevilen yapımı Uzak Şehir ve ATV’de yayınlanan Altı Üstü İstanbul ile aynı zaman diliminde reyting yarışına girdi. Bu çetin rekabetin, kısa sürede alınan final kararında etkili olduğu düşünülüyor.

SEVDAM KARADENİZ’İN KONUSU NE?

Dizi, Karadeniz’in iki köklü ailesi Alazlılar ile Yeniceliler arasında geçmişten bugüne süregelen düşmanlığı merkezine alıyor. Hikâyede, bu iki ailenin çocukları Kuzey ile Zeyşan’ın mecburiyetten yaptıkları evliliğin zamanla bir aşka dönüşmesi anlatılıyor.

SEVDAM KARADENİZ’İN YAPIM EKİBİ

Mia Yapım tarafından hayata geçirilen dizinin yapımcılığını Banu Akdeniz üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek’in oturduğu yapımın senaryosu ise Özge Korkmaz, Yeşim Gülay ve Zeynep Şirin imzası taşıyor.

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Meltem Akçöl ve Erdem Adilce yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol, Sema Keçik, Emre Bulut ve Leyla Kırşan gibi isimler bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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