Sevdam Karadeniz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı çıktı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sevdam Karadeniz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? NOW ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sevdam Karadeniz, Karadeniz'in iki köklü ailesi arasındaki kanlı düşmanlığı ve Kuzey ile Zeyşan'ın zoraki evliliğine uzanan hikâyesiyle merak uyandırdı. İlk bölümün ardından dizi severler, hikâyenin nasıl devam edeceğine dair ipuçları sunacak yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte Sevdam Karadeniz 4. bölüm fragmanıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sevdam Karadeniz yeni bölüm fragmanı çıktı mı sorusu, dizinin sadık izleyicilerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Alazlı ve Yeniceli aileleri arasındaki husumetin yeni bölümde nasıl bir boyut kazanacağı ve Kuzey ile Zeyşan'ı hangi gelişmelerin beklediği merakla bekleniyor. Peki, Sevdam Karadeniz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...
SEVDAM KARADENİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sevdam Karadeniz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı çıktı mı? NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Karadeniz'in iki köklü ailesi arasındaki kanlı düşmanlığı ve bu husumetin gölgesinde filizlenen aşkı anlatan dizinin hikâyesinin nasıl devam edeceği merak edilirken, gözler 4. bölüm fragmanına çevrildi. İşte Sevdam Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilinenler...
Sevdam Karadeniz'in 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi severler, hikâyenin nasıl ilerleyeceğine dair ilk ipuçlarını sunacak fragmanın paylaşılmasını merakla bekliyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte haberimiz güncellenecektir.
FRAGMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Televizyon dizilerinde yeni bölüm fragmanları genellikle bölümün yayınlanmasının ardından ya da takip eden günlerde izleyiciyle paylaşılıyor. Sevdam Karadeniz 4. bölüm fragmanının da ilk bölümün ardından kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.
FRAGMAN NEREDEN İZLENİR?
Sevdam Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandığında, NOW'ın resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve kanalın resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. Dizinin resmi hesaplarını takip eden izleyiciler, fragman yayınlandığında ilk haberdar olanlar arasında yer alacak.
SEVDAM KARADENİZ 4. BÖLÜM NE ZAMAN?
Her pazartesi akşamı NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz'in 4. bölümü, 19 Ekim 4046 Pazartesi günü saat 40.00'de izleyiciyle buluşacak. Yayın saatinde televizyon başında olamayanlar, bölümü NOW'ın resmi platformları üzerinden sonradan izleyebilecek.
SEVDAM KARADENİZ KONUSU NE?
Dizi, Karadeniz'in iki köklü ailesi Alazlılar ile Yeniceliler arasındaki yıllara dayanan düşmanlığı konu alıyor. Bu husumetin temelinde, aile büyükleri Hafize Alazlı ile Durali Yeniceli'nin yarım kalan aşkı bulunuyor. Düşmanlık, ailelerin torunları Kuzey ile Zeyşan'ı zoraki bir evliliğe sürüklüyor. İki gencin bu evliliğe nasıl yaklaşacağı ve geçmişin sırlarının nasıl gün yüzüne çıkacağı, yeni bölümlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.
SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI
Dizinin başrollerini Kuzey Alazlı karakteriyle Erdem Adilce ve Zeyşan Yeniceli karakteriyle Meltem Akçöl paylaşıyor. Kadroda ayrıca Hafize Alazlı rolünde Ayşegül Günay, Durali Yeniceli rolünde Şerif Erol, Medet Alazlı rolünde Deniz Hamzaoğlu ve Barva Yeniceli rolünde Emre Bulut gibi isimler yer alıyor. Mia Yapım imzalı dizinin çekimleri Trabzon'un Maçka ilçesinde gerçekleştiriliyor.
SON BÖLÜMDE NEELR OLDU?
Kuzey'in nikah masasına oturması, başta Zeyşan olmak üzere herkeste büyük bir şok yaratır. Yeniceli ve Alazlı aileleri arasında barışı sağlamak amacıyla kıyılacak bu nikah, beklenenin aksine ipleri daha da gerer. Üstelik Kuzey, Zeyşan'la evlenirken Neslihan'la nişanlıdır. Bu beklenmedik evlilik, Alazlı ailesinin içinde de ciddi kırılmalara yol açacaktır.
Kuzey, taşıdığı ağır yükün gölgesinde aldığı kararın bedelini göze almıştır. Zeyşan ise kabul etmek zorunda kaldığı bu evliliğe de Hafize Alazlı'nın otoritesine de boyun eğmeye niyetli değildir ama Hafize de Zeyşan'ın başına buyruk tavırlarına göz yummayacaktır. Yenicelilere duyduğu yılların öfkesini ve intikamını Zeyşan üzerinden almaya kararlıdır. Barış getirmesi beklenen bu evlilik, iki aileyi geri dönüşü zor bir hesaplaşmanın eşiğine sürükleyecektir.
YENİ BÖLMDE NELER OLACAK?
Bahar’la birlikte İstanbul’a dönmeyi bekleyen Zeyşan kötü bir sürprizle karşılaşır. Kardeşini kurtarmaya çalıştıkça önüne yeni engeller çıkar. Kuzey, Zeyşan’ın gitmesine izin vermese de hem onun hem de Bahar’ın arkasında durur. Bu yüzden Hafize Alazlı’yla arası açılır. Bunu fırsat bilen Cevat sınırı aşar ama Medet’ten hiç beklemediği bir tepki görür. Bu tepkiyle daha da hınçlanan Cevat, tüm ailesini riske atacak bir işe kalkışır. Medet ise yıllardır sakladığı sırrın ağırlığı altında ezilmektedir. Bahar’ın öz kızı olduğunu haykırması an meselesidir.
Zeyşan’la Bahar’ın annesi Şehnaz’ın Trabzon’a gelişi herkesi sarsar, en çok da Medet’in dengesini bozar. Bu arada Neslihan da boş durmaz ve Zeyşan’ı rezil etmek için olmayacak bir işe girişir. Bölümün sonunda Kuzey ile Zeyşan’ı büyük bir sürpriz bekler.