Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak’ı getirdiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Küçükbayrak ve teknik ekibiyle birlikte yeni bir sürece girildiği vurgulanırken, şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Peki, Sertaç Küçükbayrak kimdir? Amedspor'un yeni teknik direktörü Sertaç Küçükbayrak kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AMEDSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERTAÇ KÜÇÜKBAYRAK KİMDİR?

Amedspor’da bu değişiklik, Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrılmasının ardından gerçekleşti. Yönetim, kritik süreçte takımın başına kulübün futbol yapısını tanıyan ve bölge futbolunda uzun yıllardır görev alan Sertaç Küçükbayrak’ı getirmeyi tercih etti.

Sertaç Küçükbayrak, Türk futbolunda özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi kulüplerinde edindiği deneyimle tanınan bir isimdir. Futbolculuk kariyerinde başladığı profesyonel yolculuğunu farklı liglerde ve çeşitli takımlarda sürdürmüş, sonrasında teknik adamlık kariyerine geçiş yapmıştır.

SERTAÇ KÜÇÜKBAYRAK KAÇ YAŞINDA?

Sertaç Küçükbayrak, 17 Mart 1974 doğumludur. Bu bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Futbolculuk kariyerine 1990’lı yıllarda adım atan Küçükbayrak, aktif sporculuk döneminin ardından teknik direktörlük kariyerine yönelmiştir.

SERTAÇ KÜÇÜKBAYRAK NERELİ?

Sertaç Küçükbayrak, Şanlıurfa doğumludur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli futbol kültürlerinden birine sahip şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’da dünyaya gelen Küçükbayrak, kariyerinin önemli bir bölümünü de bölge takımlarında geçirmiştir.

Futbolculuk yıllarında Diyarbakırspor başta olmak üzere Güneydoğu temsilcilerinde forma giymesi, onun bölge futboluyla güçlü bir bağ kurmasını sağlamıştır. Bu durum, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde hem futbolcu hem de teknik adam olarak bölge takımlarında görev almasına zemin hazırlamıştır.

SERTAÇ KÜÇÜKBAYRAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sertaç Küçükbayrak’ın futbolculuk kariyeri 1990’lı yılların başında Diyarbakırspor ile başlamıştır. Profesyonel sözleşmesini burada imzalayan Küçükbayrak, kariyerinin ilk döneminde dikkat çeken performanslar sergilemiştir.

Futbolculuk kariyeri boyunca forma giydiği takımlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Diyarbakırspor

Siirtspor

Antalyaspor

Mobellaspor

Batman Petrolspor

Amed Sportif Faaliyetler

Küçükbayrak, kariyeri boyunca hem kalıcı transferlerle hem de kiralık dönemlerle farklı kulüplerde görev almıştır. Özellikle Diyarbakırspor dönemindeki performansı, onun futbol kariyerinde öne çıkan süreçlerden biri olarak kabul edilmektedir.

1997 yılında Siirtspor’a kiralık olarak transfer olan Küçükbayrak, daha sonra Antalyaspor’a geçiş yapmış, burada kısa süre forma giymiştir. 2000’li yıllarda ise Mobellaspor ve Batman Petrolspor gibi takımlarda kariyerine devam etmiştir.

Futbolculuk kariyerinin son döneminde ise 2006 yılında Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda yer alarak aktif sporculuk hayatını noktalamıştır. Bu süreç, onun ilerleyen yıllarda teknik kadro görevlerine yönelmesinde önemli bir geçiş noktası olmuştur.