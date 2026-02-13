13 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı OnlyFans soruşturması, sosyal medya dünyasını sarsan yeni bir dönemeç oldu. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında öne çıkanlardan biri de dans eğitmeni ve sosyal medya fenomeni Serpil Cansız oldu. Peki Serpil Cansız kimdir, ne iş yapıyor? Serpil Cansız neden gözaltına alındı? Detaylar...

SERPİL CANSIZ KİMDİR?

Serpil Cansız, Türkiye'nin dijital içerik üreticileri arasında tanınan sosyal medya fenomenlerinden biridir. Özellikle dans eğitmenliği ve influencer kimliğiyle hashtag'lerde sıkça yer bulmuştur. Kariyerine akademik bir alanda destek personeli olarak başlayan Cansız, sanat ve özellikle dansa duyduğu tutku sayesinde farklı bir kariyer çizgisine yönelmiştir. Bilgisayar bölümü mezunu olan Cansız, profesyonel dans eğitimi aldıktan sonra İstanbul'daki çeşitli stüdyolarda eğitmenlik yaparak adını duyurmuştur.

Sosyal medya platformlarında aktif bir şekilde içerik üreten Cansız, takipçileriyle dans videoları, stil ve yaşam paylaşımları üzerinden iletişim kurmaktadır. Bu paylaşımlar onu Türkiye'nin dijital fenomenleri arasında önemli bir isim haline getirmiştir.

SERPİL CANSIZ NE İŞ YAPIYOR?

Serpil Cansız'ın mesleki profili birden fazla bileşenden oluşuyor:

Dans Eğitmenliği: Profesyonel dans eğitimi almış olan Cansız, İstanbul'daki çeşitli dans stüdyolarında eğitmenlik yaparak bu alanda kendini kabul ettirmiştir.

Sosyal Medya Influencer'lığı: Instagram ve diğer dijital platformlarda paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştır.

Dijital İçerik Üreticiliği: Takipçileriyle interaktif içerikler paylaşıp, sosyal medya üzerinden bir kitleye hitap etmektedir.

SERPİL CANSIZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serpil Cansız, 1987 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 39 yaşında olan fenomen, aslen Trabzonludur. Çocukluk yıllarını ailesiyle birlikte İstanbul'da geçiren Cansız, Karadenizli kökenlerini sık sık vurgulamaktadır.

SERPİL CANSIZ EVLİ Mİ?

Serpil Cansız'ın kamuoyuna yansıyan hayat hikâyesi ve biyografik bilgilerinde evliliğiyle ilgili resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

SERPİL CANSIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

13 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan OnlyFans soruşturması, Türkiye gündeminin üst sıralarına yerleşti. Soruşturma, yasaklı olan OnlyFans platformu üzerinden müstehcen içerikleri ücret karşılığı paylaşan ve bu gelirleri akladığı iddia edilen çok sayıda kişi hakkında yürütülüyor.

Operasyon çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin IP adresi değişikliği gibi yöntemlerle erişimi yasaklı olan platforma yönlendirme yaptığı ve burada haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Bu süreçte 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, mal varlıklarına da el konulduğu açıklandı.

Serpil Cansız'ın da bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldığı belirtilmiştir. Ancak soruşturma sırasında Cansız'ın yurt dışında, özellikle Atina'da bulunduğu tespit edilmiş, bu nedenle henüz gözaltına alınmadığı ve adli sürecin takip edildiği bildirilmektedir.

Soruşturmanın odağında, platforma yasa dışı erişim sağlanması, ücret karşılığı müstehcen içerik sunulması ve elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları bulunuyor.