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Adı Mardin'in bir ilçesini akla getirse de Sermiyan Midyat Ankaralı. Oyuncu, 2 Aralık 1974'te Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğdu.

Bugün konuşulmasının sebebi yeni dizisi. Kanal D'de yakında başlayacak Karakuyu'da Kadir Ağa'yı canlandıran Midyat, 18 Kasım 2026'da rolünü anlattı ve karakterini "güç hastalığına yakalanmış bir adam" diye tarif etti.

SERMİYAN MİDYAT NERELİ?

Sermiyan Midyat, Ankara doğumlu bir oyuncu. Çankaya'da dünyaya geldi; tiyatro eğitimi ve oyunculuk kariyeri ise İstanbul'da başladı.

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat oyuncu, senarist ve yönetmen. Onu geniş kitleye tanıtan rol, 2005'te ekrana gelen Emret Komutanım'daki Arıza Hamza oldu. Dizinin senaryosunu da o yazdı. Daha önce Bizim Otel ve Şarkılar Seni Söyler dizilerinde oynamıştı; sinemada ilk yıllarında Pardon, Banyo ve Polis filmlerinde rol aldı.

2007'de Oyunbozan adlı tiyatroyu kurdu. Tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü kendisi yazıp yönetti.

SERMİYAN MİDYAT KARAKUYU'DA KİMİ OYNUYOR?

Sermiyan Midyat, Karakuyu'da çevresindeki herkesi kontrolü altında tutmak isteyen Kadir Ağa'yı oynuyor. Midyat'ın anlattığına göre Kadir Ağa çevresini küçümsüyor, şehirli ve büyük adam olmaya özeniyor; bu yolda vicdansızlık yapmaktan da çekinmiyor. Projeyi seçmesinde hikâyenin payı büyük: senaryoyu okuyunca etkilendiğini, bir kadın kahramanın öyküsünü anlatmasının da kararında etkili olduğunu söyledi.

OGM Pictures imzalı dizinin yönetmeni Nezaket Coşkun, senaristi Deniz Akçay. Merkezde geçmişinden uzaklaşıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Ferda var; bu karakteri Özge Törer oynuyor. Kadroda Onur Tuna, Uğur Uzunel ve Yaren Yapıcı da yer alıyor. Dizi çok yakında Kanal D'de başlayacak.

SERMİYAN MİDYAT NE MEZUNU?

Sermiyan Midyat'ın oyunculuk eğitimi Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'dan geliyor; üniversitede ise önce kimya mühendisliği, sonra işletme okudu. 1994'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Kimya bölümüne girdi, yaklaşık üç yıl sonra İşletme Fakültesi'ne geçti.

1993-1996 arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve orada yardımcı oyuncu, yönetmen olarak da çalıştı. 1998'de Ortaoyuncular'a oyuncu yetiştiren Nöbetçi Tiyatro'ya sınavla girdi.

SERMİYAN MİDYAT HANGİ FİLMLERİ ÇEKTİ?

Sermiyan Midyat'ın yönetmen olarak ilk filmi 2010 yapımı Ay Lav Yu. Ardından Hükümet Kadın serisinin iki filmini çekti, senaryolarını da kendisi yazdı. 2017'de Ay Lav Yu'nun devamı Ay Lav Yu Tuu ile yeniden kamera arkasına geçti.

SERMİYAN MİDYAT KAÇ YAŞINDA?

Sermiyan Midyat 51 yaşında. 2 Aralık 1974 doğumlu oyuncu, iki hafta sonra 52'sine girecek.