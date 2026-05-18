Serkan Ercan kimdir? Nehir Erdoğan'ın sevgilisi Serkan Ercan kaç yaşında, nereli? Serkan Ercan filmleri ve TV dizileri!
Magazin dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve ünlü oyuncu Nehir Erdoğan cephesinden gelen yeni aşk haberi kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Başarılı oyuncunun, meslektaşı Serkan Ercan ile Cihangir sokaklarında el ele görüntülenmesi, magazin camiasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Serkan Ercan kimdir? Nehir Erdoğan'ın sevgilisi Serkan Ercan kaç yaşında, nereli? Serkan Ercan filmleri ve TV dizileri!
Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır aktif olarak yer alan Serkan Ercan, güçlü oyunculuk performansı ve çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Sanat hayatına lise yıllarında adım atan Serkan Ercan kimdir? Nehir Erdoğan'ın sevgilisi Serkan Ercan kaç yaşında, nereli? Serkan Ercan filmleri ve TV dizileri!
NEHİR ERDOĞAN'IN SEVGİLİSİ SERKAN ERCAN KİMDİR?
Serkan Ercan, Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır aktif olarak yer alan deneyimli bir oyuncu ve TV programcısıdır. Oyunculuk kariyerine lise yıllarında adım atan Ercan, sahne sanatlarına olan ilgisini erken yaşta profesyonel bir çizgiye taşımıştır.
Sanat yolculuğunun ilk önemli durağı, Haldun Taner’in “Ayışığında Şamata” adlı tiyatro oyunu ile sahne deneyimi kazanması olmuştur. Ardından Pera Güzel Sanatlar’da aldığı eğitim ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sürdürdüğü akademik süreç, onun oyunculuk kariyerinin temelini oluşturmuştur.
Sinema dünyasına 2001 yılında “Şellale” filmiyle giriş yapan Serkan Ercan, sonraki yıllarda hem bağımsız sinema yapımlarında hem de geniş kitlelere ulaşan projelerde rol alarak dikkat çekmiştir. Özellikle karakter oyunculuğu ile öne çıkan sanatçı, farklı rollere uyum sağlama yeteneğiyle tanınmaktadır.
Televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı Ercan, çeşitli dizilerde önemli karakterlere hayat vermiştir. Bunun yanında “Gidiş Dönüş” adlı gezi programıyla ekranlarda yer alarak sunuculuk yönünü de göstermiştir.
SERKAN ERCAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Serkan Ercan 13 Eylül 1975 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Sanatçı İstanbul doğumludur ve kariyerinin büyük bölümünü de Türkiye’deki sinema ve tiyatro sahnesinde sürdürmüştür.
SERKAN ERCAN FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ!
Serkan Ercan kariyeri boyunca çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu ve televizyon programında yer alarak geniş bir filmografiye sahip olmuştur. Özellikle bağımsız sinema projelerindeki performanslarıyla ödüller kazanmış ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştır.
Filmler
Oyuncunun sinema kariyeri 2001 yılında “Şellale” ile başlamıştır. Ardından birçok önemli yapımda rol almıştır:
2001 - Şellale
2002 - Sır Çocukları
2005 - Anlat İstanbul
2006 - Peri Tozu
2008 - Gölge
2010 - Gişe Memuru
2012 - Açlığa Doymak
2012 - Çanakkale 1915
2013 - Yozgat Blues
2013 - Özür Dilerim
2016 - Tarla
2016 - İmkânsız Olasılık
2016 - Bünyamin
2017 - Eksi Bir
2017 - Anons
2018 - Bizim İçin Şampiyon
2019 - Ölü Yatırım
2021 - 15/07 Şafak Vakti
2022 - Düş Peşine
2022 - Hara
2023 - Gün Batımına Birkaç Gün Kala
2024 - Ölü Mevsim
Özellikle “Gişe Memuru” filmindeki performansı ile büyük beğeni toplayarak ödüllere layık görülmüştür.
Diziler
Televizyon projelerinde de aktif olan oyuncu birçok farklı karaktere hayat vermiştir:
1998 - Kaygısızlar
1999 - Çatısız Kadınlar
2000 - Yılan Hikâyesi
2002 - Azad
2003 - Bir İstanbul Masalı
2007 - Eşref Saati
2010 - Halil İbrahim Sofrası
2011 - Yalancı Bahar
2012 - Şubat
2015 - Serçe Sarayı
2018 - Mehmetçik Kutlu Zafer
2019 - Bir Aile Hikayesi
2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm
2020 - Hekimoğlu
2021 - İlk ve Son
2023 - Ateş Kuşları
2024 - Kod Adı Kırlangıç
2024 - Gassal
2025 - Cihangir Cumhuriyeti
Tiyatro ve TV Programları
Tiyatro sahnesinde de aktif olan Ercan, “Antonius ile Kleopatra” ve “Op’la Zo’nun Dramı” gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca “Gidiş Dönüş” adlı gezi programı ile televizyon ekranlarında sunuculuk yapmıştır.
NEHİR ERDOĞAN SERKAN ERCAN SEVGİLİ Mİ?
İstanbul Cihangir’de gece saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüler, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan ve meslektaşı Serkan Ercan, sokakta el ele yürürken görüntülenirken, ikilinin rahat ve doğal tavırları dikkat çekti. Basın mensuplarını fark eden çiftin panik yapmadan gülümseyerek karşılık vermesi, ortaya çıkan görüntülerin ardından “yeni bir aşk mı?” sorusunu daha da güçlendirdi.