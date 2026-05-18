Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır aktif olarak yer alan Serkan Ercan, güçlü oyunculuk performansı ve çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Sanat hayatına lise yıllarında adım atan Serkan Ercan kimdir? Nehir Erdoğan'ın sevgilisi Serkan Ercan kaç yaşında, nereli? Serkan Ercan filmleri ve TV dizileri!

NEHİR ERDOĞAN'IN SEVGİLİSİ SERKAN ERCAN KİMDİR?

Serkan Ercan, Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır aktif olarak yer alan deneyimli bir oyuncu ve TV programcısıdır. Oyunculuk kariyerine lise yıllarında adım atan Ercan, sahne sanatlarına olan ilgisini erken yaşta profesyonel bir çizgiye taşımıştır.

Sanat yolculuğunun ilk önemli durağı, Haldun Taner’in “Ayışığında Şamata” adlı tiyatro oyunu ile sahne deneyimi kazanması olmuştur. Ardından Pera Güzel Sanatlar’da aldığı eğitim ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sürdürdüğü akademik süreç, onun oyunculuk kariyerinin temelini oluşturmuştur.

Sinema dünyasına 2001 yılında “Şellale” filmiyle giriş yapan Serkan Ercan, sonraki yıllarda hem bağımsız sinema yapımlarında hem de geniş kitlelere ulaşan projelerde rol alarak dikkat çekmiştir. Özellikle karakter oyunculuğu ile öne çıkan sanatçı, farklı rollere uyum sağlama yeteneğiyle tanınmaktadır.

Televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı Ercan, çeşitli dizilerde önemli karakterlere hayat vermiştir. Bunun yanında “Gidiş Dönüş” adlı gezi programıyla ekranlarda yer alarak sunuculuk yönünü de göstermiştir.

SERKAN ERCAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serkan Ercan 13 Eylül 1975 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Sanatçı İstanbul doğumludur ve kariyerinin büyük bölümünü de Türkiye’deki sinema ve tiyatro sahnesinde sürdürmüştür.

SERKAN ERCAN FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ!

Serkan Ercan kariyeri boyunca çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu ve televizyon programında yer alarak geniş bir filmografiye sahip olmuştur. Özellikle bağımsız sinema projelerindeki performanslarıyla ödüller kazanmış ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştır.

Filmler

Oyuncunun sinema kariyeri 2001 yılında “Şellale” ile başlamıştır. Ardından birçok önemli yapımda rol almıştır:

2001 - Şellale

2002 - Sır Çocukları

2005 - Anlat İstanbul

2006 - Peri Tozu

2008 - Gölge

2010 - Gişe Memuru

2012 - Açlığa Doymak

2012 - Çanakkale 1915

2013 - Yozgat Blues

2013 - Özür Dilerim

2016 - Tarla

2016 - İmkânsız Olasılık

2016 - Bünyamin

2017 - Eksi Bir

2017 - Anons

2018 - Bizim İçin Şampiyon

2019 - Ölü Yatırım

2021 - 15/07 Şafak Vakti

2022 - Düş Peşine

2022 - Hara

2023 - Gün Batımına Birkaç Gün Kala

2024 - Ölü Mevsim

Özellikle “Gişe Memuru” filmindeki performansı ile büyük beğeni toplayarak ödüllere layık görülmüştür.

Diziler

Televizyon projelerinde de aktif olan oyuncu birçok farklı karaktere hayat vermiştir:

1998 - Kaygısızlar

1999 - Çatısız Kadınlar

2000 - Yılan Hikâyesi

2002 - Azad

2003 - Bir İstanbul Masalı

2007 - Eşref Saati

2010 - Halil İbrahim Sofrası

2011 - Yalancı Bahar

2012 - Şubat

2015 - Serçe Sarayı

2018 - Mehmetçik Kutlu Zafer

2019 - Bir Aile Hikayesi

2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm

2020 - Hekimoğlu

2021 - İlk ve Son

2023 - Ateş Kuşları

2024 - Kod Adı Kırlangıç

2024 - Gassal

2025 - Cihangir Cumhuriyeti

Tiyatro ve TV Programları

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Ercan, “Antonius ile Kleopatra” ve “Op’la Zo’nun Dramı” gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca “Gidiş Dönüş” adlı gezi programı ile televizyon ekranlarında sunuculuk yapmıştır.

NEHİR ERDOĞAN SERKAN ERCAN SEVGİLİ Mİ?

İstanbul Cihangir’de gece saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüler, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan ve meslektaşı Serkan Ercan, sokakta el ele yürürken görüntülenirken, ikilinin rahat ve doğal tavırları dikkat çekti. Basın mensuplarını fark eden çiftin panik yapmadan gülümseyerek karşılık vermesi, ortaya çıkan görüntülerin ardından “yeni bir aşk mı?” sorusunu daha da güçlendirdi.