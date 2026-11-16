Serkan Bayram neden engelli? Kutsi'nin nikah şahidi Serkan Bayram kimdir?

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Serkan Bayram, bir yaşındayken Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki köyünde çıkan tarla yangınında iki elini kaybetti; yüzünde ve vücudunda kalıcı yanık izleri kaldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'ın adı, 15 Kasım 2026 akşamı şarkıcı Kutsi'nin nikâhında şahit olarak yeniden gündeme geldi.

SERKAN BAYRAM NEDEN ENGELLİ?

Serkan Bayram doğuştan engelli değil, ellerini bebekken geçirdiği bir yangında kaybetti. Ailesi Refahiye'ye bağlı Üçören köyünde buğday hasadındayken tarlada yangın çıktı ve tarlada bırakılan bir yaşındaki Serkan alevlerin arasında kaldı.

Yaklaşık 40 gün yoğun bakımda kalan Bayram hayatta kaldı ama iki elini kaybetti. Yüzünde ve vücudunun büyük bölümünde yanık izleri var. Yıllar sonra o günü "Her şeyden geriye yüreğim kaldı" diye anlattı.

SERKAN BAYRAM KİMDİR?

Serkan Bayram avukat ve siyasetçi. İlkokulu köyünde okudu, sonra eğitimine İstanbul'da devam etti. 1996'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu, 2000'de Marmara Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında yüksek lisansını bitirdi.

1997'de hâkim olmak için başvurdu. Yazılı sınavı geçti, ancak mülakatta ellerindeki ve yüzündeki yanıklar gerekçe gösterilerek elendi. Bunun üzerine avukatlık bürosu açtı. Engelli bireylerin hâkim ve savcı olmasının önündeki şart, 2021'de Hâkimler ve Savcılar Kanunu'ndan çıkarıldı; Bayram bu değişiklik için yıllarca çalıştı.

SERKAN BAYRAM KİMİN NİKÂH ŞAHİDİ OLDU?

Serkan Bayram, 15 Kasım 2026 akşamı Kutsi ile Sevda Sönmez'in nikâhında şahitlik yaptı. Aile üyelerinin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle kıyılan nikâh, gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcının üçüncü evliliği oldu. Kutsi daha önce 2008'de Sinem Bayraktutar ile, Mart 2021'de de Sibel Ülker ile evlenmişti.

SERKAN BAYRAM NERELİ?

Serkan Bayram Erzincanlı. Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

SERKAN BAYRAM KAÇ YAŞINDA?

Serkan Bayram 52 yaşında. 1974'te doğdu.

SERKAN BAYRAM NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Serkan Bayram, AK Parti İstanbul milletvekili. Meclise ilk kez Kasım 2015 seçimlerinde Erzincan'dan 26. dönem milletvekili olarak girdi. 2018'de İstanbul'dan seçildi, 2023'te yine İstanbul'dan 28. dönem milletvekili oldu. Bu dönemde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun başkanvekili.

SERKAN BAYRAM'IN HAYATI HANGİ FİLME KONU OLDU?

Serkan Bayram'ın çocukluğu ve hâkimlik mücadelesi, 2022'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde vizyona giren Buğday Tanesi filmine konu oldu.