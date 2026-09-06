Serhat Kılıç sevgilisi Özlem Esmergül kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Esmergül ne iş yapıyor, kitapları neler, hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Serhat Kılıç’ın Kağıthane’deki evinde hayatını kaybettiği ve kendisinden günlerdir haber alınamaması üzerine kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün Kılıç’ı evinde hareketsiz halde bulduğu bilgisi gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından Özlem Esmergül’ün kim olduğu, mesleği ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Serhat Kılıç sevgilisi Özlem Esmergül kimdir? Özlem Esmergül ne iş yapıyor, kitapları neler, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

SERHAT KILIÇ’IN KIZ ARKADAŞI ÖZLEM ESMERGÜL KİMDİR?

Özlem Esmergül, oyunculuk alanından ziyade gazetecilik, medya, reklam ve yayıncılık çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. Almanya’da doğan Esmergül, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamladı. Meslek hayatına gazetecilikle başlayan Esmergül, ilerleyen yıllarda medya direktörlüğü, reklamcılık ve kitap editörlüğü alanlarında çalışmalar yürüttü.

Kariyerinin önemli bir bölümünü yayıncılık sektöründe sürdüren Özlem Esmergül, 2013 yılından itibaren Destek Yayınları’nda kitap editörü ve yayın koordinatörü olarak görev yapıyor. 2017 yılından beri ise Genç Destek Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini de yürütüyor.

Esmergül aynı zamanda yazarlık çalışmalarıyla da biliniyor. İlk kitabı “Sana Söyleyemediğim Her Şey” 2001 yılında yayımlandı. Daha sonra “Yalnız Hatta Yapayalnız, Bir Sait Faik Abasıyanık Romanı” adlı eserini kaleme aldı. Bu eser, verdiğiniz bilgilere göre Özlem Esmergül’ün ilk romanı olarak öne çıkıyor.

ÖZLEM ESMERGÜL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Özlem Esmergül’ün doğum tarihi ve yaşı hakkında verilen bilgiler içerisinde net bir yaş bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda kendisinin kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir rakam vermek mümkün değil.

Bilinen bilgiye göre Özlem Esmergül, Almanya’nın Hannover kentinde doğdu. Daha sonra eğitim hayatını İstanbul’da sürdürdü ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

Esmergül’ün doğum yeriyle ilgili verilen bilginin Hannover olduğu belirtilirken, doğum tarihi paylaşılmadığı için yaşına ilişkin tahminde bulunmamak gerekiyor.

Meslek hayatına gazetecilik alanında başlayan Esmergül’ün kariyeri zaman içerisinde medya, sinema, reklam ve yayıncılık sektörlerine uzandı. Özellikle kitap yayıncılığı alanındaki çalışmaları, kariyerinin günümüzdeki önemli bölümünü oluşturuyor.

ÖZLEM ESMERGÜL NE İŞ YAPIYOR?

Özlem Esmergül, kariyerine gazeteci olarak başladı ve farklı medya kuruluşlarında muhabirlik, çevirmenlik ve köşe yazarlığı yaptı. Daha sonraki yıllarda sinema ve televizyon projelerinde medya direktörü olarak görev aldı. Reklam sektöründe de faaliyet gösteren Esmergül, 2007 yılında Dramedya Reklam Ajansı’nı kurdu.

Esmergül’ün meslek hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri 1995 yılında Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde çalışmaya başlaması oldu. Burada dört yıl boyunca çevirmenlik ve muhabirlik yaptı.

Hürriyet Gazetesi döneminin ardından Star Gazetesi’nde görev alan Esmergül, burada özellikle müzik ve sinema yazıları kaleme aldı. Ayrıca gazetenin hafta sonu ekinde köşe yazarlığı yaptı.

2003 yılında Türk Film Şirketi’nin yaratıcı ekibine katılan Esmergül, bu şirket bünyesinde G.O.R.A ve Rus Gelin filmlerinde çalıştı. Böylece gazetecilik deneyimine sinema sektöründeki çalışmalarını da ekledi.

2007 yılında ise Dramedya Reklam Ajansı’nı kurdu. Bu dönemde televizyon ve sinema projelerinde medya direktörü olarak görev yaptı.

Esmergül’ün medya direktörü olarak görev aldığı yapımlar arasında Show TV’de ekrana gelen Yaralı Yürek, Yanık Koza, Cemile ve Eksik Etek dizileri bulunuyor. Sinema alanında ise Küçük Kıyamet, Sözün Bittiği Yer, 120, Kutsal Damacana ve Eve Dönüş filmlerinde medya direktörü olarak çalıştı.

2009 yılında Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekinde de görev alan Esmergül, sinema haberleri sayfasında özel haberler ve röportajlar hazırladı.

2013 yılından itibaren kariyerinde yayıncılık alanına ağırlık veren Özlem Esmergül, Destek Yayınları’nda kitap editörü ve yayın koordinatörü olarak çalışıyor. 2017 yılından beri de Genç Destek Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini yapıyor.

Dolayısıyla Özlem Esmergül’ün meslek hayatı yalnızca tek bir alanla sınırlı değil. Gazetecilikten reklamcılığa, sinema ve televizyon projelerindeki medya çalışmalarından kitap yayıncılığına uzanan bir kariyer geçmişi bulunuyor.

ÖZLEM ESMERGÜL KİTAPLARI

Özlem Esmergül’ün gazetecilik ve yayıncılık çalışmalarının yanı sıra yazarlık geçmişi de bulunuyor. Verilen bilgilere göre ilk kitabı “Sana Söyleyemediğim Her Şey” 2001 yılında yayımlandı.

Esmergül’ün eserleri arasında ayrıca “Yalnız Hatta Yapayalnız, Bir Sait Faik Abasıyanık Romanı” adlı çalışma yer alıyor. Bu eser, Özlem Esmergül’ün ilk romanı olarak belirtiliyor.

Yazarlık çalışmalarının yanı sıra uzun yıllardır yayıncılık sektöründe görev yapan Esmergül, kitapların hazırlanması ve yayımlanması süreçlerinde de profesyonel olarak çalışıyor.

2013 yılından beri Destek Yayınları bünyesinde kitap editörü ve yayın koordinatörü olarak görev yapan Esmergül, 2017 yılından itibaren Genç Destek Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini üstleniyor.

Böylece Özlem Esmergül’ün kitaplarla olan ilişkisi yalnızca kendi eserleriyle sınırlı kalmıyor; mesleki kariyerinin de önemli bir bölümü kitap editörlüğü ve yayın koordinasyonundan oluşuyor.

ÖZLEM ESMERGÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Özlem Esmergül’ün oyuncu olarak dizilerde rol aldığına ilişkin verilen bilgiler bulunmuyor. Aksine, televizyon dizileriyle ilgili kariyer bilgisi medya direktörlüğü üzerinden aktarılıyor.

Esmergül’ün medya direktörü olarak görev yaptığı belirtilen televizyon yapımları arasında Show TV’de ekrana gelen Yaralı Yürek, Yanık Koza, Cemile ve Eksik Etek bulunuyor.

Bu nedenle söz konusu yapımların Özlem Esmergül’ün rol aldığı diziler olarak değil, medya direktörü olarak görev yaptığı televizyon projeleri olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Özlem Esmergül’ün kariyerinde televizyon çalışmaları önemli bir yer tutsa da verilen bilgiler onun bu dizilerde oyuncu olarak yer aldığını göstermiyor. Televizyon ve sinema sektöründeki çalışmaları daha çok medya iletişimi ve tanıtım alanında gerçekleşti.

Sinema tarafında ise Esmergül’ün Küçük Kıyamet, Sözün Bittiği Yer, 120, Kutsal Damacana ve Eve Dönüş filmlerinde medya direktörü olarak görev yaptığı belirtiliyor. Ayrıca 2003 yılında Türk Film Şirketi’nin yaratıcı ekibinde çalışarak G.O.R.A ve Rus Gelin filmlerinde görev aldı.

Özlem Esmergül’ün meslek geçmişi bu yönüyle gazetecilik, sinema-televizyon sektöründe medya çalışmaları, reklamcılık ve yayıncılık ekseninde şekilleniyor.