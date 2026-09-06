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KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı! Gözyaşlarına boğuldu

KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı! Gözyaşlarına boğuldu
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Aylarca hazırlandığı KPSS'ye girmek için sınav merkezine koşarak gelen genç kız, sadece 1 saniyelik gecikmeyle hayallerine veda etti. Kapıların yüzüne kapanmasıyla gözyaşlarına boğulan genç kız için vatandaşlar seferber olsa da sonuç değişmedi.

Karabük'te KPSS'ye girmek için sınav merkezine gelen genç kız, kapıların kapanmasının ardından yalnızca 1 saniyelik gecikmeyle sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan genç kızın gözyaşları yürekleri burkarken, çocuklarını sınavda bekleyen vatandaşların genç kız için yaptığı girişimler de sonuçsuz kaldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı adaylar son dakikada sınav merkezine yetişebilmek için koştu.

KAPIYA 1 SANİYE GEÇ KALDI 

Sınav merkezine son anda ulaşan genç kız ise kapıların kapanmasıyla büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre genç kız, sınav merkezinin kapısına yalnızca 1 saniye geç geldi.

Kapının kapanmasının ardından içeri giremeyen genç kız, görevlilerden yardım istedi. Ancak sınav kuralları gereği kapıların yeniden açılmaması üzerine genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETMEK İÇİN SEFERBER OLDU 

Genç kızın yaşadığı büyük üzüntüyü gören ve çocuklarını sınavda bekleyen vatandaşlar da duruma kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar, genç kızın sınava alınabilmesi için görevlilerle görüşerek yardımcı olmaya çalıştı.

Ancak tüm çabalara rağmen görevliler tarafından kapı yeniden açılmadı. Sınava giremeyeceğini anlayan genç kız, gözyaşları içinde sınav merkezinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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